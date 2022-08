L’Igualada, que acaba de posar-se en funcionament de cara a la propera temporada fa molts pocs dies, va caure derrotat contra un conjunt que aquesta temporada ha disputat competició europea, l’Atlètic Escaldes andorrà. El conjunt del principat va quedar fora de la fase prèvia de la Conference League per un sol gol davant del Gzira United maltès, i ahir va haver de remuntar, després del gol dels anoiencs quan tot just havia arrencat el partit.

D’aquesta manera, als deu minuts de l’enfrontament, un servei de cantonada llançat per Juan Carlos Rivera va finalitzar amb una bona rematada de cap de Sergi Solernou al fons de la porteria de Saúl García.

A la primera part, mentre va durar el físic, l’Igualada va plantar cara i el joc va ser molt equilibrat, amb un parell d’aproximacions per les dues bandes que haurien pogut fer canviar el resultat. Els andorrans dominaven el partit, però el conjunt de Pedro Milla contraatacava amb perill i hauria pogut marcar un segon gol que li hauria donat més opcions d’endur-se el triomf.

Al descans i la segona part van arribar els canvis per les dues bandes i també el cansament. L’aspecte físic es va notar per part de l’Igualada i Jorge Bolívar, amb dues rematades espaiades en el temps per prop d’un quart d’hora, va capgirar el resultat. Els igualadins ja no van tenir forces per capgirar el resultat i el triomf va caure de la banda visitant.

A l’Igualada encara li falta molt per iniciar la lliga, el 2 d’octubre. Dissabte que ve tornarà a jugar, en aquest cas a Manlleu, a partir de les sis de latarda.