Paula Fernández ha estat convocada per la selecció espanyola sub-23 que el dilluns 5 de setembre (18 h) jugarà un partit amistós contra la de Suècia a Jönkoping. Les jugadores que dirigeix Laura del Río es concentraran dijous a Madrid i el dissabte viatjaran cap a Goteborg abans d’arribar a la ciutat on es disputarà el matx dos dies després.

Al costat de la migcampista de Sant Fruitós de Bages, també han estat convocades Oihane Valdezate i Paula Arana (Athletic Club), Gemma Font (Barça), Rosa Márquez i Malena Mieres (Betis), Paula Tomás i María Méndez (Llevant), Ruth Álvarez, Aida Esteve, Lucía Pardo i Itziar Pinillos (Madrid CFF), Lorena Navarro i Lucía M. Rodríguez (Real Madrid CF), Sílvia Rubio (AC Milan), Cecília Marcos (Reial Societat), Sílvia Rubio (AC Milan), Enith Salón, Anna Torrodá, Berta Pujadas i Ana Marcos (València) i María Llompart i Cristina Cubedo (Vila-real).

Paula Fernández torna a la selecció estatal després de deixar el Rayo i incorporar-se al Llevant, on també hi ha la monistrolenca Núria Mendoza. Al llarg de la seva etapa de formació, la fruitosenca va disputar diversos campionats europeus i mundials amb les diferents seleccions estatals. El 2015 va guanyar l’Europeu sub-17, un títol que va repetir dos anys després en l’Europeu sub-19. També va ser subcampiona en l’Europeu sub-17 del 2016, el mateix any en el que va jugar el Mundial de la categoria. En aquella ocasió, Espanya va finalitzar en la tercera posició del podi, i Fernández va ser inclosa en l’11 ideal del torneig. Fa dos anys, la polivalent migcampista bagenca va participar amb la selecció espanyola en el Mundial 20, que va acabar segona.