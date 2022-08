El Solsona no té gairebé cap possibilitat d’arribar a les semifinals de la Copa Lleida després de caure derrotat contra un Borges Blanques que va treure profit d’un inici de partit erràtic d’un conjunt local que s’està renovant i que intenta posar-se en forma i que fa pocs dies que ha iniciat la pretemporada.

D’aquesta manera, els visitants van trobar-se amb un penal a favor al minut 10, en una acció en què el defensa solsoní va arribar tard i va tocar amb peu la punta de la bota d’un atacant visitant. Guitart va transformar el penal i va donar avantatge al conjunt de les Garrigues.

Els primers minuts van ser de domini visitant, amb un parell d’ocasions fins que un quart d’hora després Mansilla anotava el segon gol amb una bona rematada,

El Solsona va millorar després del descans. Els canvis també van ajudar i l’equip va arribar amb més freqüència a la porteria visitant, amb accions d’Ignasi, que va estar punt de marcar amb una rematada de cap, de Vendrell o d’Hug Plans. Una anotació del conjunt escapulat hauria ajudat a encarar millor els darrers minuts i l’eliminatòria, però una desatenció defensiva va provocar que Mansilla, novament, anotés el tercer gol.

L’equip solsoní té el partit de tornada dissabte que ve al camp de les Borges Blanques, que vist el resultat d’ahir servirà més de test de preparació que no pas per pensar que es pot passar ronda. Abans, el Solsona afronta la seva participació al torneig Cor de Catalunya de Sant Joan de Vilatorrada, amb el Gironella com a primer adversari. De la Copa Lleida, també s’han jugat el Mollerussa-Alpicat (4-0), el Balaguer-At. Lleida (0-2) i l’Alcarràs-Tàrrega (2-4).