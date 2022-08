El FC Joanenc i el CF Atlètic Gironella van protagonitzar un interessant duel d’obertura del grup A de la Copa Cor de Catalunya que es va decidir gràcies a un golàs del lateral Jordi Díaz (1 a 0). Els conjunts dirigits per Marc Viladrich i Joan Segura van oferir unes prestacions pròpies d’un partit de competició oficial i van palesar la seva aposta pel joc trenat amb criteri. Els santjoanencs es van mostrar més punyents en els primers minuts i Arnau Vidosa es va haver d’esforçar per impedir que Riki Sánchez el sorprengués amb un enverinat xut des de 35 metres (min 5). En els següents minuts, el CF Atlètic Gironella va maldar per tenir la possessió de la pilota durant més temps que el seu oponent, però els bagencs, a més de pressionar amb intensitat, movien l’esfèrica amb més rapidesa i determinació quan la tenien. En aquest context, Aitor Montaña va culminar una penetració per la dreta amb un potent xut creuat des de la frontal de l’àrea de penal que va obligar Dani Baquero a lluir-se (min 20). El refús va afavorir Iván Lianes, però el davanter no va poder precisar la seva rematada. Dos minuts després, Valentín Prieto va rematar amb el cap, de forma perillosa, un córner (min 22) i Aitor Montaña va obligar a intervenir de nou Dani Baquero (min 24). Definitivament, els groc-i-blancs van fer-se amb el tempo del partit durant l’últim quart d’hora, però a la rematada creuada d’Èric Anglès li va faltar rosca (min 34) i Rafa Zafra no va poder arribar a l’assistència de Ferran Prat (min 45).

El tècnic del FC Joanenc, Marc Viladrich, va modificar l’estructura inicial (4-3-3) del seu equip (5-3-2). Alfredo Martínez va dotar d’energia l’atac dels amfitrions, però la primera ocasió la va generar la qualitat de Roger Herms. El migcampista va culminar la jugada amb un xut fregant el travesser (min 60). Tres minuts després, Lamin Yaffa va rematar de cap arran del pal una precisa centrada de Wahid Rachdi. Rafa Zafra també va poder donar avantatge als gironellencs arran d’un córner (min 68), però la seva rematada de cap, al primer pal, va anar fora per ben poc. Ja en el darrer terç d’aquest segon acte, Isidre Marsiñach va culminar una incursió per la dreta fins a l’àrea de gol amb un xut que Joan Rovira va refusar amb dificultats (min 77). Va ser el preludi del golàs de Jordi Díaz. El lateral va maldar per controlar una pilota dividida amb més determinació que cap altre jugador, la va recollir a la frontal de l’àrea groc-i-blanca i va etzibar una rematada rasa que es va convertir en el decisiu gol del triomf del FC Joanenc (min 80).