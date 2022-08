La Manbike reuneix 190 corredors

La Manbike del desè aniversari va registrar dissabte el triomf de l’equip RR Bikers format per Ever Alejandro Gómez, Jaume Casals i el santjoanenc Nil Garcia, en una edició molt disputada en el terreny esportiu i que va aplegar un públic nombrós a la zona esportiva del Congost. La convocatòria de l’Esport Ciclista Manresà va reunir 190 corredors, repartits en 13 categories segons l’edat i, fins i tot, el tipus de bicicleta.

Les 3 Hores de resistència en BTT van revelar de nou un gran poder de seducció. La celebració l’endemà diumenge d’una prova de la Copa Catalana infantil va propiciar que les famílies d’alguns dels participants vinguessin ja el dia abans i participessin en la categoria familiar, on els equips estan formats per pare i fill.

El trio de l’equip de Ripollet RR Bikers va dominar de principi a fi però sense tenir mai un avantatge còmode. Després de pedalar tres hores, Gómez, Casals i Garcia van vèncer amb 24 voltes i un marge de 6 segons i 882 mil·lèsimes sobre el conjunt de Sant Fruitós de Bages The Cyclery, integrat per Andreu Casals, Gerard Minoves i Marc Masana. En tercer lloc van finalitzar Adrià Noguera, Martí Casafont i Martí Aran, de l’equip de Prats de Lluçanès Ferbikes Prats, a 1.34.056.

La Manbike s’havia de fer en grups de dos o tres ciclistes, que s’anaven rellevant, si bé també hi va haver una categoria individual que va vèncer Jordi Gracia. En e-Bike van guanyar Joan Vallès, Sergio Núñez i Òscar Álvarez (Trek Manresa), i en gravel es va imposar Juan Carlos de la Torre.

A diferència de l’any passat, el traçat disposat per l’organització va tenir més longitud, passant dels 2.5 als 3 km, i va evitar la part més alta del Congost per discórrer més paral·lel a la via del tren i cap a la zona de l’escola de ciclisme. Així mateix també es va dissenyar un cargol per fer sorgir la destresa tècnica dels ciclistes, tot plegat per afavorir l’espectacle.

En el capítol de la participació, va destacar l’augment de la categoria familiar, que va guanyar el Velo Berga Team d’Andreu Catllà i Oriol Catllà, i per contra el descens en l’apartat femení, amb un únic equip en joc, el Rachel (Ruth March, Helena Pujol i Rachel Meierhenrich).

Altres vencedors de la jornada van ser Gas Gas Nois en júniors (Eric Sogorb, Jan Sala i Adrià López), Bike Moià en Màster 30 (Sergi Viñas i Albert Guiteras), The Cyclery en Veterà 40 (Marc Garriga, Octavi Garriga i Víctor Giménez), Fes Bici3.0 en Veterà 50-60 (Zacarias Mudarra i Jordi Espinsit), Sala Sport Bike II en mixte (Àngel Soler, Oriol Badrenas i Blanca Vallès), Costa Brava en Promoció (Martí Carreras, Anna Carreras i Berta Benisa) i Singletrack 4 en Escola (Guillem Centelles, Alba Balcells i Roc Bernades).