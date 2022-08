Fa dos anys, l’Ajax va pagar 15,7 milions d’euros al São Paulo per Antony, un davanter brasiler desequilibrant que no havia aparegut llavors per l’exigent futbol europeu. Ara, el Manchester United ha invertit 95 milions d’euros més cinc en variables per l’extrem, de 22 anys, convertit, de moment, en el fitxatge més car d’aquest estiu. I el segon de la història del club d’Old Trafford només superat pels 105 milions d’euros que va invertir el 2016 per emportar-se Paul Pogba.

L’United, immers en un procés sense fi de reconstrucció, s’ha transformat aquest estiu en una màquina de gastar diners. No va quedar content amb els 70 que va deixar al Bernabéu per arrencar Casemiro del Madrid sinó que ara ha permès a Antony, que firma per cinc anys, retrobar-se a la Premier amb Erik Ten Hag, el tècnic que ja va tenir a l’Ajax. Tenia contracte per tres anys més amb el club neerlandès, però l’oferta era irrefusable. El United va començar proposant 70 milions. L’Ajax s’hi va negar. 80 es va escoltar des d’Old Trafford. Amb idèntica resposta negativa. Fins que Ten Hag va estrènyer, necessitat com estava del brasiler, i la xifra final s'ha situat en 95 més cinc en variables. Més car que Frenkie de Jong Antony, que va marcar 12 gols i va regalar 10 assistències en els 33 partits que va jugar la passada temporada, vola cap a Anglaterra per ser una peça essencial de l’atac del United. I ho fa transformat en un home rècord. Ningú ha pagat tants diners per un jugador aquest estiu. Ningú tampoc ha deixat tants diners a l’Ajax com ell. Els seus 95 milions superen els 86 que va pagar el Barça per Frenkie de Jong.