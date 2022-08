En el violent robatori que va patir al seu domicili la matinada de diumenge a dilluns, Pierre-Emerick Aubameyang va patir una fractura de la mandíbula, segons ha revelat ‘The Athletic’, per la qual cosa podria estar diverses setmanes de baixa. El Barça no ha informat, de moment, sobre l’estat físic del davanter, que continua negociant la seva marxa al Chelsea en les últimes hores del mercat estiuenc. El contratemps no influiria en la sortida del gabonès cap a la Premier.

El club blaugrana necessita trobar sortides, sigui la d’Aubameyang, Memphis o Frenkie de Jong, per poder donar a Xavi els laterals que demana. Tant a la banda dreta (Bellerín o Meunier són els grans candidats) com a l’esquerra. Marcos Alonso, el defensa del Chelsea, fa dies que té les maletes preparades per venir al Camp Nou.

El traspàs d’Aubameyang al Chelsea continua sense concretar-se, condicionat ara també per aquesta fractura de mandíbula, que el podria tenir diverses setmanes de baixa. No hi ha termini definit per a la baixa, perquè el Barça no ha confirmat les conseqüències d’aquest robatori amb violència que es va registrar a casa seva, a Castelldefels, el segon que ha patit des que va fitxar pel Barça el gener passat.