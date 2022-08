Callús aplega en un torneig els tres clubs que enguany commemoren el centenari

Tres clubs de futbol del Bages i del Moianès compleixen enguany el seu primer segle d’existència: el FC Artés, el CF Callús i el CE Moià. Diumenge a la tarda, el degà del futbol callussenc va tenir la iniciativa de reunir els primers equips de les tres entitats en un torneig triangular que es va jugar al Municipal Andreu Lladó.

La reeixida celebració de la irrepetible competició va ser un èxit tant a nivell esportiu com de repercussió social. No endebades, l’epicentre del futbol callussenc va registrar un flux constant d’entre 100 i 150 espectadors durant tota la vesprada.

Pel que fa a l’àmbit estrictament futbolístic, el primer duel de 45 minuts va permetre el CE Moià (Tercera Catalana) i el CF Callús (Quarta Catalana) mesurar les seves prestacions. El partit es va caracteritzar per la intensitat que van exhibir ambdues formacions i pel consegüent equilibri. Els amfitrions van marcar l’únic gol de la confrontació al minut 34 (0 a 1). Vitor Joao de Sousa va materialitzar el gol dels bagencs i, després, el CF Callús va saber conjurar els embats ofensius dels conjunt moianès dirigit per Abel Arisa.

Tal com s’havia preestablert, el FC Artés (Tercera Catalana) i el CE Moià van protagonitzar el segon matx del triangular. Els moianesos van palesar la seva millor forma física com a conseqüència d’haver iniciat abans la pretemporada i van dominar el seu oponent. Tot i això, l’efectivitat dels bagencs va determinar el guanyador (2 a 1). Lluís Quintana va avançar el FC Artés a l’electrònic (min 23) i Pol Arguelaguer va incrementar l’avantatge del seu equip (min 34). De seguida, Àlex Bou (min 36) va reduir la diferència a la mínima expressió, però el conjunt del Moianès no va aconseguir marcar el gol de l’empat en el tram final de la confrontació per forçar la preceptiva tanda de penals.

Així doncs, el tercer partit del triangular entre el CF Callús i el FC Artés va dirimir el campió. Ambdós equips van oferir la seva millor versió per optar a conquerir el títol, però el marcador inicial no es va modificar fins al minut 31. Llavors, l’artesenc Joan Girabalt va aprofitar una centrada des de la posició d’extrem esquerre per avançar-se al seu defensor i per rematar de cap a gol, de forma inapel·lable, des del vèrtex superior esquerre de l’àrea de gol callussenca. Els amfitrions es van rebel·lar i van generar dues immillorables ocasions que Mario Ragageles i Sergi Barba no van poder transformar. Per tant, els artesencs es van imposar en el preuat campionat.

Rebre l’Espanyol pel centenari

Diumenge al matí, dins el programa d’actes del centenari, el cadet A del CF Callús es va enfrontar a l’infantil B del RCD Espanyol (2 a 4). Èric Martí (minuts 14 i 69) va materialitzar els dos gols dels callussencs. Tot seguit, el juvenil A del club bagenc va jugar contra el cadet B espanyolista. Els gols de Jan Baldomà (min 17) i Álex Fernández (min 61) van minimitzar la golejada del RCD Espanyol (2 a 7). Fins a 300 espectadors es van aplegar al Municipal Andreu Lladó.