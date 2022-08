Els dos partits de pretemporada que havien de permetre al Sala 5 Martorell preparar-se adientment per afrontar la semifinal de la Copa Catalunya van ser del tot estèrils. El conjunt entrenat per Víctor González els va haver d’encarar amb una quantitat excessiva de baixes i, en aquest context, els martorellencs van cedir dues derrotes sense competir amb els seus oponents.

Dissabte, amb les absències per lesió dels tres tanques de l’equip (Abdelmalik Akarkach, Marc Mármol i Sergi Viedma), així com la del porter Imad Ruiz, a més de les de l’ala-tanca Pau Albacete i l’ala Ferran Ruiz, per raons personals, els del Baix Llobregat van perdre contra el Fútbol Emotion Sala 10 Saragossa (Segona Divisió) per 2 a 5. Els aragonesos van afrontar el partit amb una intensitat extrema i van moure la pilota amb rapidesa i determinació. Aquests dos factors van propiciar que els visitants es retiressin als vestidors amb un avantatge substancial (0 a 3). A la represa, l’aportació del tanca del juvenil martorellenc Pau Ramírez i els gols d’Èric Panés i Ibai Espinosa van afavorir que els amfitrions minimitzessin la diferència a l’electrònic (2 a 4). Fint i tot, Èric Panés va gaudir de dues ocasions per reduir el desavantatge a la mínima expressió abans que el Fútbol Emotion Sala 10 Saragossa sentenciés el duel (2 a 5).

L’endemà, diumenge, el Sala 5 Martorell, amb Pau Albacete, va millorar les seves prestacions i va generar més ocasions que una efectiva UD Eivissa Gasifred (Segona Divisió B) que al descans guanyava per 0 a 4. Roger Bermusell i Ibai Espinosa van marcar durant el segon període, però no van poder impedir la victòria visitant (2 a 7). A més, els ales Dani Castro i Fouad El Amrani es van lesionar durant el duel dominical.

A hores d’ara, el cos tècnic del Sala 5 Martorell confia en la recuperació del porter Imad Ruiz i del tanca Sergi Viedma per jugar la primera semifinal de la Copa Catalunya contra l’Industrias Santa Coloma, dissabte al matí (11 hores). El tècnic Víctor González també podrà comptar amb l’ala Ferran Ruiz Ferru. De ben segur, Abdelmalik Akarkach i Marc Mármol no es recuperaran a temps, mentre que Dani Castro i Fouad El Amrani seran dubte fins a darrera hora. La segona semifinal la jugaran el FC Cerdanyola i el Barça (13.30 hores). Els dos guanyadors s’enfrontaran a la final de diumenge (18.15 hores). Enguany, el Pavelló Esportiu Municipal de Martorell acull la fase final de la Copa Catalunya.