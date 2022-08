Els corredors de curses de muntanya aficionats Marc Montoya i Enric Pintó van completar, diumenge, una de les curses més dures però menys mediàtiques del programa de l’Ultra Trail del Mont Blanc (UTMB): la Petite Trotte à Léon (PTL). Es tracta d’una prova d’ultraresistència per equips (de dos o tres corredors) que consisteix a recórrer l’entorn de l’emblemàtic cim alpí per un circuit no marcat prèviament i que es modifica any rere any, però que sempre inclou camins, senders i corriols francesos, italians i suïssos. Sens dubte, la Petite Trotte à Léon, tot i ser una cursa de caràcter no competitiu i de la qual no s’estableix una classificació final, posa a prova les habilitats tècniques, les capacitats físiques i les aptituds psicològiques dels membres dels conjunts participants. Els equips tenen 152 hores i 30 minuts per completar la PTL. A més, si un dels esportistes d’un equip de dos corredors abandona, l’altre també ho ha de fer. En el cas de les formacions integrades per tres atletes, si un no pot continuar, es permet fer-ho als altres dos una vegada el seu company és a una de les bases preestablertes per l’organització. Enguany, el recorregut de la PTL va constar d’un circuit de 302,9 km i 27.649 metres de desnivell. Van prendre la sortida 101 equips, dels quals només 43 van completar el desafiament. Els manresans Marc Montoya i Enric Pintó (Tot per la cresta) van necessitar 150 hores, 32 minuts i 01 segon per aconseguir-ho. El duet manresà va travessar la línia d’arribada acompanyat d’un altre equip integrat per dos esportistes catalans: Jonatan Jurado i Llorenç Reixach (Eufòrics).