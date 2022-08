El davanter polonès Robert Lewandowski, el gran fitxatge del Barça per a aquesta temporada, ja coneix un dels llocs més emblemàtics de la Catalunya central, sobretot a l'estiu. La seva dona, Anna Lewandowska, ha fet públic a través del seu compte d'Instagram que la família va passar aquest dimarts pel pantà de la Baells. En les imatges es pot veure com el jugador culé i la seva família gaudeixen banyant-se a l'embassament, així com fent diverses activitats en la làmina d'aigua.

View this post on Instagram A post shared by 𝗔𝗻𝗻𝗮 𝗟𝗲𝘄𝗮𝗻𝗱𝗼𝘄𝘀𝗸𝗮 (@annalewandowskahpba) En unes altres fotos també es veu com la família va estar al restaurant Estany Clar de Cercs. Amb una estrella Michelin, és un dels més prestigiosos de la comarca juntament amb Els Casals, de Sagàs.