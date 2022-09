L’Skatepark Manresa, a la zona esportiva del Congost, acollirà aquest dissabte la penúltima prova de l’EsportCat Extrem, un circuit català que té l’objectiu de promoure la pràctica dels esports urbans, i que es desenvolupa en les modalitats de Skate, Scooter i BMX. La competició, que també ha organitzat proves a Tarragona, Figueres, Alp i Lleida, d ona accés a la dotzena edició de l’Extreme Barcelona, que tindrà lloc del 16 al 18 de setembre al Parc del Fòrum.

Les proves de dissabte a Manresa, organitzades conjuntament per la Generalitat i l’Ajuntament de Manresa, començaran a les 17h, amb la competició de Scooter, que anirà seguida de la de BMX (a partir de les 19h) i de la d’Skate (a partir de les 20.15h). Tothom qui hi vulgui participar haurà de presentar-se a l’Skatepark Manresa mitja hora abans de l’inici de cada competició. Un cop acabada la competició, a partir de les 21.45h, hi haurà l’actuació del col·lectiu de música urbana Stalow.

L’EsportCat Extrem és un circuit impulsat per la Secretaria General de l'Esport i l'Activitat Física de la Generalitat. Fins ara s’han fet tres proves a Tarragona (2 de juliol), Figueres (23 de juliol) i Alp (27 d'agost). La quarta prova serà a Manresa aquest dissabte, mentre que la darrera prova tindrà lloc a Lleida el 10 de setembre.

Les tres disciplines (Skate, Scooter i BMX) compten amb dues categories: dones i homes, que competeixen en un dels formats més undergrounds dels skateparks: Cash4Tricks. Un format innovador, on a cada disciplina hi ha Jam Sessions que premiaran els millors trucs dels atletes. Els millors esportistes de cada prova s’enduran també punts per escalar posicions a la classificació final. Un cop acabades les cinc parades, els millors de cada disciplina guanyaran un passi directe per competir a la 12a edició de l'Extreme Barcelona.

L’Esportcat Extreme serà la prèvia de l’Extreme Barcelona, el gran esdeveniment d’esports urbans de referència a nivell internacional, amb una combinació de competició del més alt nivell i promoció d’atletes locals. Enguany, del 16 al 18 de setembre al Parc del Fòrum, hi prendran part més de 350 atletes provinents de diferents països com Regne Unit, Estats Units, Austràlia, França o Alemanya, però també esportistes d’aquí.