El llançador [pitcher] manresà del Club Beisbol Sant Boi Sergi Palma es va proclamar campió d’Europa sub-18 de beisbol, amb l’equip estatal, en el torneig que es va disputar a la ciutat txeca de Brno. Palma va ser qui va arrencar des del monticle la final contra els Països Baixos, que el combinat espanyol es va endur per un clar resultat de 6 curses a 2.

La victòria dels espanyols és prou històrica, ja que va superar un conjunt, el neerlandès, que ha guanyat el campionat en disset ocasions, la qual cosa indica que és l’autèntic dominador històric del certamen. La tercera posició va ser per a la República Txeca, amfitriona del campionat.

La final contra els neerlandesos es va disputar a només cinc entrades després que el partit comencés una hora tard, a causa de la intensa pluja que va caure damunt del terreny de joc. El seleccionador va apostar per Palma com a llançador, ja que també havia actuat en el partit de la primera ronda contra els neerlandesos i el duel havia caigut de la banda espanyola per 4-3. Havia aconseguit controlar molt bé l’ofensiva rival i per això era convenient tornar a comptar amb ell.

Va llançar durant tres entrades i dos quarts i va aconseguir mantenir el marcador a zero en contra. En canvi, els espanyols van anotar cinc curses i van instaurar una diferència en el marcador que, a causa de la poca durada del duel, ja semblava insuperable. A més. Palma va ser rellevat per Luis Gómez, que va rebre dues curses en la darrera entrada, però la feina ja estava feta. La pluja va tornar a caure, va deixar el terreny impracticable i el partit va haver de finalitzar abans d’hora.

Portes obertes avui

L’èxit de Palma és la punta de l’iceberg de la feina que està fent l’escola de beisbol Dracs de Manresa en dues línies formatives, el beisbol i el softbol. D’una banda, hi ha els campionats federats i, de l’altra, el programa HomeRunCat, que el club promociona al costat de la federació catalana i que està enfocat a les activitats extraescolars. Avui, a les 17.30 i a les 19 hores, el club farà portes obertes, al Congost, per a tots els nens i nenes que vulguin provar aquest esport. Ja se’n van fer dimarts.