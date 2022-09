L’exhibició futbolística de Joanet dona l’accés a la final al CE Berga

Quinze minuts per emmarcar del destre extrem Joan Fígols Joanet van certificar la classificació del CE Berga per a la final de l’edició d’enguany de la Copa Cor de Catalunya. El vigent campió del torneig es va imposar amb solvència al CE Sallent (1 a 3). Els jugadors de Christian Fernández van evidenciar la seva superioritat durant el primer període i un córner servit amb mestria per l’extrem dret, al primer pal, va propiciar que Arnau Pons donés avantatge al seu equip amb una inapel·lable gardela des del vèrtex superior dret de l’àrea de penal sallentina (min 17). Dos minuts després, Joanet va situar el 0 a 2 a l’electrònic amb un impecable xut des de l’exterior de l’àrea, arran del vèrtex contrari. Sens dubte, una altra rematada de qualitat extrema. A més, Joanet va assistir Arnau Pons per tal que l’interior segellés la victòria blanc-i-vermella (min 37). A la represa, van millorar les prestacions dels bagencs i un penal comès per Iván Gil a Álex Gálvez (min 72) el va transformar aquest mateix jugador. El CE Berga (2 partits jugats) encapçala el grup B amb 6 punts, seguit pel CE Puig-reig (1) i el CE Sallent (1), amb 0 punts.