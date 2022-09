El Centre d’Esports Manresa irromp en una dimensió futbolística nova i desconeguda

Divendres, 18 de juny del 1982. La selecció argentina liderada per Diego Armando Maradona juga el segon partit de la primera fase del mundial organitzat per l’Estat a l’estadi José Rico Pérez d’Alacant, seu de l’Hèrcules CF. La instal·lació va acollir dos dels duels disputats per l’albiceleste durant la primera fase i l’inoblidable partit pel tercer i el quart llocs, en el qual la Polònia de Zbigniew Boniek va vèncer la França de Michel Platini (3 a 2).

El Centre d’Esports Manresa debutarà a la Segona Divisió RFEF, aquest dissabte, a la Ciutat Esportiva de Paterna, però jugarà per primera vegada en un estadi mundialista el proper diumenge, 06 de novembre (10a jornada). Aquesta dada anecdòtica il·lustra el canvi de paradigma que suposa per al degà del futbol manresà l’ascens de categoria: accedir a l’avantsala del futbol professional, una fita fins ara inabastable per al club blanc-i-vermell.

No endebades, els jugadors de Ferran Costa passaran de competir amb alguns dels equips representatius de les ciutats més poblades de Catalunya com l’Hospitalet de Llobregat (CE l’Hospitalet) i Santa Coloma de Gramenet (FE Grama), així com amb alguns dels clubs històrics de la Ciutat Comtal (UE Sant Andreu i UE Sants), a fer-ho amb els filials de quatre conjunts de Primera Divisió o Segona Divisió A (València Mestalla, RCD Espanyol B, RCD Mallorca B i Deportivo Aragón). Els manresans també hauran de mesurar les seves aptituds futbolístiques amb una formació que ha militat 20 temporades a la màxima categoria (Hèrcules CF) i amb sis que han jugat almenys un curs esportiu a la segona (València Mestalla, CF Badalona, Terrassa FC, Depotivo Aragón UD Alzira i RCD Mallorca B). I això sense tenir en compte que el Lleida Esportiu és l’hereu de la UE Lleida que va assolir el seu zenit esportiu quan va militar a Primera Divisió la temporada 1993-94. En definitiva, els blanc-i-vermells passen de viatjar a capitals de comarca a visitar set capitals de província (Barcelona, València, Saragossa, Palma, Alacant, Lleida i Terol).

Tot i que «les normes reguladores» i «les bases de competició» de la Segona Divisió RFEF especifiquen que es tracta d’una categoria «d’àmbit estatal no professional», el CE Manresa, per poder-s’hi inscriure i competir, ha hagut d’assumir un pressupost mínim per configurar el primer equip «de 250.000 euros». El passat exercici, la partida destinada a les nòmines dels jugadors i tècnics de la nau capitana blanc-i-vermella va ser de 130.000 euros. A més, també ha hagut de tramitar «les 14 fitxes de futbolista professional» imperatives.

Una categoria plena de contrastos

La creació de la Primera Divisió RFEF, l’estiu del 2021, va reunir a la nova tercera categoria estatal a la majoria de clubs històrics que no havien fet prou mèrits esportius per militar al futbol professional (RC Deportivo, Racing de Santander, Albacete Balompié, Gimnàstic de Tarragona, CE Sabadell), però les decisions atzaroses de l’activitat esportiva propicien que, fins i tot en el seu segon curs d’existència, la Segona Divisió RFEF aculli a clubs amb passat a Primera Divisió com l’esmentat Hèrcules CF, a més del RC Recreativo de Huelva, la SD Compostela i el Xerez CD. No ha estat possible esbrinar el pressupost i el número d’associats o abonats, vuit dels equips del grup 3r són o pertanyen a Societats Anònimes Esportives (SAE), de totes les entitats que l’integren, però les dades recollides permeten afirmar que la Segona Divisió RFEF és una categoria plena de contrastos tan pel que fa a la dimensió social com econòmica dels clubs que la configuren.

Per exemple, el pressupost del CF Badalona (838 abonats) va ser d’1,06 milions d’euros la temporada passada i, tot i la davallada registrada des de la crisi sanitària, l’Hèrcules CF va assolir el número de 5.895 abonats. El primer dia de juliol d’enguany, el Lleida Esportiu va fer públic que ja tenia 1.000 associats i va iniciar una campanya per arribar a l’ambiciosa xifra de 3.000 abans de l’inici de la competició. Això, sense tenir en compte els 22.000 socis i 30.000 abonats dels quals va disposar el RCD Espanyol el curs esportiu 2021-22 o els 23.500 abonats que el Reial Saragossa va anunciar que ja tenia el passat dijous, 4 d’agost. En contraposició, segons detalla Francesc Soria, responsable de comunicació del CE Manresa, el pressupost global del club blanc-i-vermell (primer equip i futbol base) serà de «480.000 euros», tot i que matisa que «potser l’haurem d’ampliar una mica abans de presentar-lo a l’assemblea». Pel que fa al número de socis, després d’aconseguir una xifra inèdita des de fa dècades (406 associats), el passat exercici, el CE Manresa va fer públic fa sis dies que ja en tenia 379 aquest curs. L’entitat confia assolir la quantitat de 500 associats abans de jugar el primer partit de lliga a l’estadi del Congost, el diumenge, 11 de setembre.

D’altra banda, hauríem de destacar que tot i que en el grup 3r hi ha sis equips que acaben de pujar de categoria (València Mestalla, Deportivo Aragón, RCD Mallorca B, UE Olot, Atlètic Saguntí i CE Manresa), només el conjunt de la capital del Bages debuta a la Segona Divisió RFEF (o Segona B). Tan sols el bagatge de l’Atlètic Saguntí (inicia la seva quarta temporada a la competició), UD Formentera (3a) i CD Eivissa-Illes Pitiüses (2a) és equiparable a la del novell CE Manresa.

L’entitat assumeix les millores

Tal com va detallar el passat dimecres, 4 de maig Regió7, l’ascens comportava que l’entitat havia de complir tot un seguit de requeriments federatius a nivell d’organització i serveis i recomanava afrontar millores a les instal·lacions de l’estadi del Congost. Francesc Soria exposa que «des del primer partit de lliga, les entrades seran numerades i el control d’accés a l’estadi l’assumiran professionals. A més, aquell dia es facilitaran els carnets a tots els associats». George González és el metge que s’ha compromès a ser a les dependències del CE Manresa tots els dies de partit per certificar que els controls antidopatge ens fan d’acord amb la normativa vigent. A més, el club ja ha contractat els serveis de l’ambulància que per exigència federativa ha de ser present a tots els partits de la Segona RFEF.

Altrament, després de la fallida estrena en directe del nou himne de l’entitat, la junta directiva ha pres la iniciativa de resoldre la disfunció que presenta el funcionament del servei de megafonia de la instal·lació. Els directius confien que l’Ajuntament assumirà a posteriori aquesta despesa. També s’han adaptat les banquetes i la coberta del túnel de vestidors als requeriments de l’ens federatiu. En contraposició, l’Ajuntament encara no s’ha pronunciat sobre la petició «d’arranjar alguns desperfectes que hi ha a les grades de l’estadi». A hores d’ara, l’economia del CE Manresa no li permet dotar-se de la figura d’un gerent.