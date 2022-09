L’hora de la veritat. Després d’una intensa pretemporada de quasi dos mesos (61 dies), el Centre d’Esports Manresa s’estrena avui a la Segona Divisió RFEF. Els blanc-i-vermells s’enfrontaran aquest vespre al València Mestalla, el filial del València CF, a l’estadi Antonio Puchades de la Ciutat Esportiva de Paterna (19 h).

Durant la pretemporada, els manresans han disputat deu partits de preparació amb un balanç de cinc victòries, un empat i quatre derrotes (11 gols a favor i 13 en contra). El CE Manresa va oferir unes excel·lents prestacions al feu del Barça Atlètic (0 a 0) i va arribar a la final del prestigiós Torneig d’Històrics, però va cedir en els dos darrers duels jugats contra equips de la Segona Divisió RFEF, el RCD Espanyol B (0 a 3) i el Lleida Esportiu (2 a 5). El tècnic, Ferran Costa, fa una valoració «molt positiva» de la pretemporada. «Ens hem enfrontat a escenaris molt diferents durant els partits i a oponents d’un alt grau d’exigència que ens han ajudat a conèixer quin és el nivell real de la categoria i a entendre quins són els aspectes del joc fonamentals per poder competir-hi», assenyala.

El València Mestalla, una formació habitual de la desapareguda Segona Divisió B, va assolir l’ascens a la Segona RFEF la temporada passada, com a campió del grup VI de Tercera Divisió. Aquest estiu, el conjunt dirigit per Miguel Ángel Angulo ha renovat a 17 futbolistes i ha efectuat cinc fitxatges, entre els quals el del migcampista bagenc Martí Soler, de 24 anys, format a cavall dels planters del CE Manresa i del RCD Espanyol. El porter Carlos Manuel Pérez Charly, l’extrem dret Fran Martínez i el davanter Diego López ja han debutat amb el primer equip valencianista a la Lliga Santander. Ferran Costa detalla que «el València Mestalla practica un futbol combinatiu i, en fase ofensiva, acumula molts jugadors per l’interior. Disposa de davanters mòbils i ràpids com Pablo Gonzálbez, Pedro Alemañ, Hugo González, Fran Martínez i Diego López. A més, són capaços de contraatacar amb transicions ràpides i precises armades amb molt poques passades».