L’Skatepark de Manresa, situat a la zona del Congost, acollirà avui la quarta i penúltima prova de l’EsportCat Extrem, un circuit català que vol promoure els esports urbans i que es fa en les modalitats de skate, scooter i BMX. Abans s’han fet proves a Tarragona, Figueres, Alp i Lleida i el campionat s’acabarà entre el 16 i el 18 de setembre a Barcelona.

Les proves d’avui començaran a les 17 hores amb la competició de scooter, seguida de la de BMX, des de les 19 hores, i la de skate, a partir de les 20.15 hores. Tothom qui hi vulgui participar s’haurà de presentar a l’skatepark mitja hora abans de l’inici de cada competició. Quan totes s’hagin acabat, a les 21.45 hores, hi haurà l’actuació del col·lectiu de música urbana Stalow. En la prova final, a Barcelona, hi prendran part 350 esportistes d’aquí i de l’estranger.