El setembre marca prop de cinc setmanes d'arrencades de les lligues a casa nostra

El mes de setembre, que vam estrenar dijous, marca la tornada a la normalitat en molts àmbits de les nostres vides diàries. Entre aquesta quotidianitat hi ha la represa de les competicions esportives de clubs, tant les professionals, com les amateurs i les de base.Però aquest retorn no és total, ni sobtat, sinó progressiu. Es triga gairebé cinc setmanes a aconseguir que tot estigui en marxa, tal com ho vam deixar la primavera passada. I enguany millor que fa dotze mesos, amb la covid sembla, creuem els dits, controlada.

Així, pel que fa l’esport grupal de casa nostra, el partit d’avui del CEManresa a València marca aquest tret de sortida. De mica en mica s’hi aniran afegint elements, la majoria dels quals ja han començat la pretemporada. De tota manera, les dues primeres setmanes encara són de rodatge. Tret d’alguna categoria de bàsquet i de l’OK Lliga masculina d’hoquei patins, comença poca cosa. És a partir del 17 i del 18 quan la maquinària va adquirint velocitat.

D’aquesta manera, el futbol sala, l’handbol i dues categories amb molta representació de casa nostra de futbol com la Segona i la Tercera Catalana es posen en funcionament. En els dos esports amb més llicència del país ja s’ha entrat en calor i una Copa Catalunya de bàsquet amb molta presència dels nostres s’ajunta a la resta del futbol amateur i una bona part del de base. No serà, però, fins al primer cap de setmana d’octubre que tot torna a ser normal, amb lligues com l’EBA de bàsquet o els subgrups de Primera Catalana de futbol. Enmig, per amanir, arrencades d’entre setmana de les Lligues Endesa. Aleshores, tot tornarà a ser normal.

3 i 4 de setembre. El CEManresa debuta a la Segona RFEF

L’inici de les competicions de futbol sol anar sempre com una cascada. A mig agost, cada vegada abans, comença el futbol gran, la Primera i la Segona Divisió. Després, s’estrena la Primera RFEF, aquesta categoria que la federació estatal vol professionalitzar i no se’n surt. I finalment, arriba l’hora dels cinc grups de la Segona. Aquest any tindrà la novetat del debut del Centre d’Esports Manresa, que ja fa un mes i mig que treballa per estar a punt de cara al debut d’aquest dissabte a la tarda a València.

10 i 11 de setembre. S’estrenen l’hoquei patins masculí i els júniors de bàsquet

El cap de setmana proper a la Diada sol ser prolífic en tornejos de preparació, principalment de bàsquet, que sempre comença una mica més tard que el futbol. En aquesta temporada, però, ja hauran començat els júniors preferents, entre els quals els dels dos equips de Manresa. En l’hoquei patins, per la seva banda, les competicions se solen espaiar molt i enguany comença ben aviat la competició masculina, l’OK Lliga, amb un duel entre el Reus i l’Igualada Rigat per obrir boca.

17 i 18 de setembre. En acció el futbol sala, l’handbol i Segona i Tercera Catalana de futbol

El cap de setmana central de setembre és el més concorregut quant a l’inici de les competicions. El Sala 5 torna a Segona Divisió de futbol sala i el Covisa debuta a la categoria en què ja jugava, la Segona B. El Sant Esteve juga el seu primer partit de Primera Nacional d’handbol i un gran nombre d’equips s’estrenen a Segona i Tercera Catalana de futbol. En la primera de les dues categories hi trobem el Gironella, el Berga, el Puig-reig, el Joanenc, l’Organyà i el Solsona. També comença la Prefernt femenina, amb l’Igualada.

24 i 25 de setembre. Copa Catalunya de bàsquet i alguns futbols més

El bàsquet depenent de la federació catalana es va posant en marxa i aquest cap de setmana comença la Copa Catalunya, una competició en què enguany el Nou Bàsquet Olesa i La Salle, ascendits, i el Grup Via Artés, descendit, s’ajunten al Terra Endins Vilatorrada en homes. En dones, segueixen el CB Igualada i el Manresa CBF. També són unes dates perquè s’iniciï la categoria amateur més petita de futbol, la Quarta Catalana, i perquè doni el tret de sortida la Lliga Nacional juvenil de futbol, amb el Gimnàstic de Manresa.

28 de setembre i 5 d'octubre. Les dues Lligues Endesa comencen entre setmana

La condició de categories professionals de les dues Lligues Endesa, la de bàsquet masculí, l’ACB, i la femenina, queda clara en detalls com ara que totes dues comencen entre setmana, un fet que no passaria en l’esport amateur. El 28 de setembre comença la d’homes amb un Bàsquet Girona-Reial Madrid. L’endemà, el Baxi s’estrena al Congost contra el Lenovo Tenerife. Pel que fa a la competició femenina, el 5 d’octubre el Cadí rep l’Hozono murcià, un acabat de pujar.

1 i 2 d’octubre. Lliga EBAde bàsquet, Primera Catalana de futbol i hoquei gel

La resta de tornejos que faltaven, els més tardans, es posen per fi en marxa. La lliga EBA de bàsquet comptarà enguany amb el Navàs Viscola, el CBMartorell, el CBEsparreguera i el Monbus Igualada. A la Primera Catalana de futbol, a part de l’Igualada i el Martorell, que ja hi eren, hi trobarem el debut de la Pirinaica i la tornada del San Mauro. L’inici de l’octubre ja fa pensar en el fred i aquests dies s’estrenen els dos CG Puigcerdà d’hoquei gel, tot i que les lligues hauran començat el cap de setmana anterior.