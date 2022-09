El CE Manresa s'estrena amb victòria (0-1)

Reeixit debut del Centre d’Esports Manresa a la Segona Divisió RFEF. Els jugadors de Ferran Costa van deixar palesa la seva tenacitat i resiliència a l’estadi Antonio Puchades i es van imposar al València Mestalla (0 a 1). Vèncer a l’equip entrenat per Miguel Ángel Angulo no era una empresa fàcil a priori, però aconseguir-ho amb les baixes de Moha i d’Àlex Iglesias encara és més meritori. El central arrossegava molèsties al quàdriceps de la cama dreta i no es va recuperar a temps i el lateral esquerre va patir una indisposició durant el viatge al País Valencià.

Així doncs, Ferran Costa va haver d’improvisar una defensa inèdita amb Putxi com a central i Salva com a lateral esquerre. Els valencianistes van fer-se amb la possessió de la pilota des de l’inici, però no van aconseguir profunditzar ni generar accions de perill. Òscar Pulido va refusar la primera rematada des de la frontal de l’àrea transcorreguts set minuts de joc i, tot seguit, Antonio Pelegrín va desviar a córner el xut de Pablo Gonzálbez (min 9). Les envestides ofensives dels amfitrions sovint finalitzaven amb canonades llunyanes i Òscar Pulido va evidenciar, amb una doble aturada (min 14), que no estava disposat a encaixar un gol des de la llarga distància.

Els serveis en profunditat envers Noah i Jaume Pascual eren el principal recurs ofensiu dels blanc-i-vermells en aquesta fase de la confrontació i un córner favorable als manresans va propiciar el decisiu gol. La llarga acció ofensiva derivada del servei va acabar amb un xut que Emilio Bernad va conjurar, però el seu refús va habilitar Noah per rematar a gol a boca de canó (min 16).

La pressió ofensiva dels amfitrions es va mantenir cinc minuts més. Després, els blanc-i-vermells van equilibrar el duel i Javi López va xutar fora, amb l’esquerra, després d’un servei de Noah (min 36). En els últims minuts del primer acte, el València Mestalla va crear tres ocasions que no va encertar a materialitzar.

A la represa, els amfitrions van reprendre la seva ofensiva. Marc Martínez, amb molèsties, va ser substituït (min 55). Tot seguit, una magnífica jugada trenada per Jaume Pascual i Joel Priego va finalitzar amb un enverinat xut de l’extrem de Ses Salines que Emilio Bernad va repel·lir. El refús va habilitar Javi López per rematar de cap a gol, però l’àrbitre el va anul·lar per un hipotètic fora de joc (min 62). El València Mestalla va prémer l’accelerador ofensiu en els darrers quinze minuts de la confrontació, amb l’afegitó dels cinc que va decretar l’àrbitre com a temps de recuperació, però Òscar Pulido es va lluir i va aturar la rematada de cap a boca de canó d’un oponent (min 76). El porter manresà va tancar la seva porteria amb pany i forrellat i l’epíleg de l’estrena a la Segona Divisió RFEF va ser un esclat d’eufòria.