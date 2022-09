El pilot surienc Josep Garcia (KTM 350 4T) va tornar a guanyar la classificació individual del Sis Dies Internacionals d'Enduro, que van tenir lloc a la localitat francesa de Le Puy En Velay entre el 29 d'agost i el 3 de setembre. Després d'adjudicar-se bona part dels trams cronometrats en disputa durant gairebé una setmana, el bagenc va revalidar l'èxit de l'any anterior i va contribuir decisivament a la tercera posició de la selecció espanyola en la general per equips.

Els ISDE són, juntament amb el Mundial, la gran competició internacional d'enduro i un punt de trobada dels millors pilots del moment. García va perllongar a Le Puy en Velay l'excel·lent estat de forma exhibit dies enrere en el Gran Premi d'Hongria pertanyent al Mundial, on va guanyar les dues jornades, i des del primer dia es va situar al capdavant dels ISDE guanyant les cinc especials cronometrades. Tot i l'oposició de l'italià Andrea Verona, el surienc va saber controlar la situació i al final de la segona jornada -amb 4 victòries parcials i un segon lloc- ja tenia 45 segons de marge sobre Verona.

Els ISDE s'han de conquerir i lluitar dia a dia, tal i com ho va poder constatar García, que es va fer una ferida oberta al braç esquerre en la tercera jornada i va tenir un accident en la cinquena. Tot i que aquests contratemps van impedir que pogués endur-se la victòria parcial dels dies esmentats, quedant segon, va mantenir l'avantatge com a líder. De fet, el quart dia va repetir de nou la gesta de la jornada inaugural i va guanyar els cinc trams cronometrats en disputa.

Com és habitual, la sisena i darrera jornada va obligar els pilots a fer una prova final de motocròs, i García hi va acudir amb gairebé un minut d'avantatge. El surienc, de 25 anys, es va mantenir al capdavant fins la cinquena volta, però una errada el va fer baixar al segon lloc, del que ja no es va moure conduint amb seguretat i assegurant així el triomf final.

Classificació individual 1. Josep Garcia (Espanya-KTM) 3:06:53.91 2. Andrea Verona (Itàlia-Gas Gas) 3:07:51.98 3. Nathan Watson (Gran Bretanya, Honda) 3:09:53.18 4. Steve Holcombe (Gran Bretanya, Beta) 3:10:47.16 5. Zach Pichon (França, Sherco) 3:11:46.04 World Trophy (Classificació per equips) 1. Gran Bretanya (Holcombe, Watson, Etchells i McCanney) 2. Itàlia (Verona, Oldrati, Salvini i Bernardini) 3. Espanya (Garcia, Betriu, Sans i Guerrero)

En la classificació per equip, la selecció espanyola formada per Josep García (KTM 350 4T), el pilot de Coll de Nargó Jaume Betriu (KTM 500 4T), Marc Sans (Husqvarna 500 4T) i Bernat Cortés (Gas Gas 350 4T) va pujar al tercer graó del podi, molt a prop d'Itàlia. Espanya va sortir líder de la jornada inaugural, però Gran Bretanya no va trigar a situar-se al capdavant i ja no va cedir. En la jornada final de motocròs, Espanya encara era segona, amb 40 segons de marge sobre els italians, però l'habilitat dels pilots de la selecció transalpina en l'especialitat de motocròs es va fer patent i Itàlia va superar el combinat espanyol.

"Ha estat una autèntica pena perdre per unes dècimes la segona plaça", va declarar el seleccionador Cristóbal Guerrero, que debutava en el càrrec, "però estic molt content amb el rendiment de tots els equips i del clima i el bon ambient creat al paddock". Sobre Josep García, va comentar que "ha estat estratosfèric i la resta de l'equip ha complert de manera excel·lent". Guerrero també va comentar que "la mala sort de les noies ha estat un cop dur, però les curses són així".

Mireia Badia fa un gran paper i finalitza tercera

La manresana Mireia Badia (Rieju 300 2T) va obtenir una destacada tercera posició, en contrast amb la pobre vuitena plaça de l'equip espanyol. L'abandonament de Júlia Calvo (Beta 350 4T) al tercer dia va frustrar les aspiracions de la selecció, en que també hi havia Nora Esteban (300 2T).