El joc d'àrea a àrea, del retorn del millor Marc André ter Stegen i d'un Gavi més imprescindible que Busquets, només així es pot entendre el Barça de Xavi Hernández, que no perd un partit com a visitant en LaLiga des que el de Terrassa s'asseu a la banqueta.

Dues victòries per golejada fora de casa en aquest curs i en dues visites complicades (0-3 a Sevilla; 1-4 a Sant Sebastià). La temporada passada, com a visitant, el Barça de Xavi va guanyar nou dels catorze partits que va jugar, els altres cinc els va empatar.

Però aquell equip no té res a veure amb l'actual. Xavi va fer una llista de desitjos i Joan Laporta els hi va concedir tots menys un (Bernardo Silva), a més es va trobar el Barça amb una oportunitat única de mercat (Robert Lewandowski), que ho ha canviat tot.

Aquest Barça de Xavi poc té a veure amb els precedents. Tiquitaca? De vegades, però sense ser fonamentalista, només així entén Xavi el joc. Per exemple, en els primers vint minuts del partit a Nervión, el Sevilla va dominar el joc, la possessió (61-39) i va tenir les millors ocasions, però quan els blaugrana van poder córrer, el partit va començar a canviar de color.

Dembélé és un tipus que no entén el joc posicional del Barça, però que amb espais destrossa qualsevol

Va aparèixer Ousmane Dembélé amb una carrera a l'espai, Lewandowski va posar la nota de qualitat elevant la pilota per sobre del meta i Raphinha el sentit de l'oportunisme per reblar el rebuig del central sevillista.

En aquesta jugada s'entén l'entestament de Xavi amb la continuïtat de Dembélé, un tipus que no entén el joc posicional del Barça, però que amb espais destrossa qualsevol, encara que després resulta imprevisible com finalitzarà tot.

Aquesta velocitat endavant i el joc al contraatac recorden, per moments, i salvant totes les comparacions, al Barça de Luis Enrique, quan Messi, Neymar i Luis Suárez jugaven junts.

Amb el vent a favor i veient el nivell aquesta temporada de Ter Stegen, el Barça pot somiar. El taló d'Aquil·les de l'equip, que encaixava massa gols, sembla que està saturat: un gol en quatre partits, tres porteries a zero.

Enrere, Xavi juga amb la polivalència d'Eric Garcia, que va estrenar el seu caseller professional amb el Barcelona amb un gol, i de Jules Koundé. Tots dos són capaços de treure la pilota jugada des d'enrere amb tanta solvència com se senten còmodes defensant i atacant.

Ahir a la nit, a Sevilla, Koundé, que tornava a la que va ser la seva casa, va donar dues assistències de gol. El 0-2 el va iniciar amb un exquisit servei sobre Lewandowski. Després està la classe del polonès, amb un control i una rematada sense deixar caure la pilota. En el 0-3, va regalar el gol a Eric Garcia amb una assistència de cap.

Ronald Araujo sembla millor amb Koundé i s'entén molt bé amb Eric; per l'esquerra Alejandro Balde li ha tret el lloc a Jordi Alba, que va veure molts minuts el partit des de la banqueta al costat de Gerard Piqué, tots dos han passat a un segon pla en aquest inici de temporada.

El rol de Busquets

Al centre del camp, si Sergio Busquets en els partits del Camp Nou sembla insubstituïble; en els partits com a visitant podria perdre protagonisme. Enfront del Valladolid, va brillar; a Sevilla, va patir.

La raó és simple. Fora de casa, aquest Barça és més de Gavi que de Busquets; de recuperació més que de creació; d'aguantar i esperar el moment; en això el jove es mou com a peix en l'aigua.

Per això i a diferència del passat, als blaugrana no els importa tant la possessió com la sorpresa. De vegades no precisa l'excel·lència de Pedri, perquè davant té dos punyals i un executor.

Dembélé i Raphinha obren el camp, desborden i assorteixen de pilotes a Lewandowski. La diferència del Barça està a les àrees, en ells tres i en Ter Stegen.

Xavi ha sabut trobar la tecla, però a diferència del curs passat, en té moltes més, fins a configurar diferents pianos per tocar música clàssica o electrònica, depèn del moment i l'escenari.

En total, una bateria de posicions duplicades i triplicades, com el lateral esquerre. Ara falta per veure com evoluciona tot i una primera pista la tindran els barcelonistes a Munic dins de nou dies.