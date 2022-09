Relleu al tron de la Copa Cor de Catalunya. Un solitari gol del davanter calafí Isidre Marsiñach va permetre el FC Joanenc imposar-se al campió de la passada edició de la competició, el CE Berga, i conquerir-ne l’actual, la sisena (1 a 0). Ambdós equips van afrontar la final amb una estadística impol·luta aquesta pretemporada. No endebades, tant santjoanencs com berguedans havien guanyat tots els partits de preparació que havien jugat (tres i quatre). Inicialment, els jugadors de Christian Fernández es van fer amb la possessió de la pilota (min 7). Les accions ofensives d’una i altra formació no generaven excessiu perill i l’àrbitre va encertar en anul·lar un gol per mans de Ramon Artigas (min 13).

L’equip de Marc Viladrich va dominar una segona fase del primer període (del minut 14 a 23), però el decisiu gol va arribar just després de la pausa per hidratar-se. Dani Galván va efectuar un servei en profunditat envers Isidre Marsiñach que va habilitar el golejador per encarar en solitari Ivan Gil i batre’l (min 33). Els berguedans van reprendre l’ofensiva i Miki López va disposar de la millor ocasió dels blanc-i-vermells. Va engaltar una gardela des de la frontal de l’àrea de penal santjoanenca que Dani Baquero va repel·lir amb dificultats i un defensa va impedir a Ramon Artigas armar una segona rematada (min 37). Als sis minuts de la represa, Arnau Estruch va estar a punt de sentenciar la victòria del FC Joanenc. L’extrem va etzibar una canonada llunyana que va sortir fregant la creueta superior esquerra de la porteria berguedana. Els amfitrions van gestionar notablement el tempo del partit fins al min 65. A partir d’aleshores, la iniciativa ofensiva va correspondre a un CE Berga que no saber com generar ocasions de gol. Només una rematada a boca de canó d’Arnau Pons (min 69) i un xut des del punt de penal d’Oriol Ruiz (min 91) van alterar Carles Dolado.