L’hoquei manresà s’abraça a Basiana

A principi d’aquest segle, una selecció catalana va jugar un mundial oficial. Va ser la d’hoquei patins, que va guanyar el Campionat del Món B disputat a Macau. El president de la federació de patinatge, i autèntic impulsor del reconeixement internacional dels equips catalans era un manresà que, en aquells dies, apareixia a tots els mitjans. Al final, com sol ser habitual, la interferència dels organismes espanyols va posar fi a aquella aventura després d’una polèmica assemblea a Fresno, als Estats Units.

Ramon Basiana va ser el màxim dirigent federatiu fins a la seva mort, fa un any i dos mesos. Havia nascut el 1957 a Manresa, però tretze anys després ja s’havia traslladat a Barcelona. De tota manera, mai no va oblidar les seves arrels i això ha quedat reflectit ara a través de la seva família, instigadora de la creació d’un trofeu memorial a la capital del Bages.

Club modest en creixement

El Club Patí Manresa té divuit anys d’existència. Al costat de territoris del país amb molta més tradició d’hoquei sembla poca cosa, per això l’actual president, Joan Ontiveros, explicava a Regió7 que «ens va sorprendre quan un cosí del Ramon se’ns va dirigir i va dir que havíem de fer alguna cosa en nom del seu germà, perquè ell sempre havia destacat a tot arreu que era manresà».

Ontiveros ocupa el càrrec des de fa dos mesos, en substitució de l’històric Carles Compte, fundador de l’entitat. De seguida, però, es van posar a treballar. «Es va parlar de dedicar-li un carrer, tot i que això, ara mateix, a Manresa, és molt complicat. Finalment, vam decidir, amb el suport de la regidoria d’esports, dedicar-li un trofeu que serveixi, de passada com a presentació dels equips del club». La primera edició va arribar ahir i va omplir de festa el pavelló del Pujolet.

De fet, els equips de l’entitat han anat jugant partits el cap de setmana, però el trofeu comprèn un partit del sènior femení un altre, del masculí. Ahir, el primer es va quedar a casa, amb victòria per 4-2 contra el Caldes. El segon se’l va endur el Masquefa, que va guanyar els manresans en el tram final per un ajustat 3-5.

El Club Patí Manresa ha crescut fins a quinze formacions que totalitzen uns 120 jugadors que, com explica Ontiveros, «poden ser més o menys, ja que tenim l’escoleta a la qual fins que no aprenen a patinar per practicar hoquei, que és una activitat totalment diferent a la del patinatge normal, no poden jugar». Com ell mateix va reconèixer en el seu parlament d’ahir, «hem hagut de picar pedra durant molt temps per arribar aquí i ara mereixem un salt qualitatiu. Ens hem de convertir en referència de la Catalunya central i per això fa falta la implicació d’alguns estaments». Ja amb un caire menys reivindicatiu, va mostrar el seu agraïment a la família de Basiana «per haver pensat en nosaltres» i va destacar «la responsabilitat que suposa» l’organització d’un trofeu que porti aquest nom.

Patinatge i país

L’acte d’ahir va comptar amb la presència del nucli familiar més proper a Basiana, amb la seva esposa, Antònia Cañellas, i els seus fills, Guillem i Clara Basiana, damunt de la pista. Aquesta última, exnedadora olímpica de sincronitzada i actualment periodista, va recordar el tarannà sempre positiu del seu pare i va mostrar-se segura que «estaria molt content que se li fes aquest homenatge a la seva ciutat».

Abans va intervenir el president de la federació catalana, Benjamí Pons, que va tenir «la sort de conèixer-lo abans que ens abandonés quan encara no tocava. Va ser una persona respectuosa i generosa, capaç de fer-nos a tots més optimistes i ens va deixar un llegat. Aquest va ser el de patinatge i país, de com un esport com el nostre es podia posar al servei de Catalunya per tirar endavant».

Per la seva banda, el regidor d’Esports, Toni Massegú, va admetre que «no vaig conèixer el Ramon, però segur que si mai aconseguim ser un país independent, Manresa estarà orgullosa que un fill seu posés una de les primeres pedres per aconseguir-ho». De moment, i ni que hi ell no ho hagi pogut veure, ha aconseguit que l’hoquei de la seva ciutat s’abraci al seu record.