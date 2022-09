Un hat-trick de Marina Salanova, que va seguir a l’anotació inicial de Marcet, van permetre l’Igualada convertir-se en campió del Torneig d’Històrics del futbol català, que s’ha disputat durant els últims dies al municipal del Guinardó de Barcelona. El pòquer de gols de les anoienques en els primers 36 minuts ja va ser irremuntable per a un Sant Cugat que només va salvar l’honor (1-4).

De fet, els gols van arribar molt aviat. Als sis minuts de partit, una acció d’estratègia en un córner va acabar a peus de Marcet qui, amb una rematada amb la cama esquerra, va superar la portera Irune. El gol va afectar molt les vallesanes, que només van inquietar amb una rematada de Laura Sesé, abans que comencés l’espectacle d’una Marina Salanova que va anotar tres gols en 23 minuts.

El 0-2 va arribar en una penetració per la banda esquerra, en la qual va batre la portera per sota. Onze minuts més tard, la mateixa jugadora va aprofitar una centrada per la banda dreta per amagar davant d’Irune, asseure-la a terra i fer el tercer. L’exhibició es va cloure en rematar de cap una centrada per la banda dreta. D’aquesta manera sumava quatre gols en tot el torneig, comptant el triangular semifinal.

A la segona part, el Sant Cugat, tot i la diferència clara, no es va enfonsar i va retallar la distància amb un controvertit penal de la porteria Irina, que acabava d’entrar al partit, que va transformar Carlota. Marina va ser triada, també, la jugadora més valuosa del torneig.