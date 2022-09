Un gol d’Albert Garrido a les acaballes del partit va propiciar la victòria del CF Martorell al feu del CF Atlètic Gironella (1 a 2), la primera dels blanc-i-vermells a la pretemporada. La intensitat i un ritme de joc trepidant van caracteritzar el duel. Els jugadors de Joan Segura van tornar a exhibir la seva millor versió tot i les baixes per lesió d’Álex Cobos i Marc Santané, a més de les absències, per qüestions personals, d’Arnau Vidosa, Ferran Prat, Aitor Montaña i Iván Lianes. Tot i el bon joc d’ambdues formacions, el primer període va finalitzar amb el marcador inicial.

A la represa, a l’entorn del minut 55, l’àrbitre va assenyalar un rigorós penal comès hipotèticament per Albert García. El va executar Alfredo David Trejo i Joan Rovira el va aturar. Tot i això, a continuació, una doble paret per la dreta de l’atac martorellenc va habilitar Albert Garrido per engaltar una canonada des de la frontal de l’àrea de penal que va superar el porter gironellenc. Els amfitrions van maldar per reequilibrar el marcador i una pilota perduda pel CF Martorell va facilitar la incursió pel bell mig de la seva defensa de Rafa Zafra. La gardela del groc-i-blanc es va estavellar al pal i va esdevenir el gol de l’empat. Els jugadors de Javi Cuesta van fer-se amb la iniciativa ofensiva en el tram final del partit i una centrada des de la posició d’extrem esquerre de Marc Carbonell va habilitar Albert Garrido per marcar el gol del triomf (min 89).

Els martorellencs, després de cedir, dissabte passat, al terreny de joc del Gavà CF (1 a 0), van tornar a perdre, dimecres, al feu del FC les Franqueses (2 a 1). Martí Ramos va marcar el gol dels del Baix Llobregat.