El FC Pirinaica va sotmetre el CD Cervera (1 a 0). Els vermells van afrontar el duel amb la baixa de deu futbolistes, ja sigui per lesió (Marcos Garrido, Rubén Rodríguez, Óscar Uroz i Rubén Epitié Dyowe) o per qüestions professionals. Els cerverins (Segona Catalana) van optar per parapetar-se al seu propi camp (5-4-1) i els manresans van monopolitzar la possessió i van materialitzar una de les cinc ocasions que van generar. Toni Castaño, Marcel Bellido i Felipe Guerrero, en dues ocasions, no van aconseguir marcar, però un servei en profunditat va propiciar l’errada d’un defensa i Sergi Vilalta va encarar el porter cerverí i va assistir Felipe Guerrero per tal que segellés el segon triomf dels vermells.