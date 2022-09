Tot i la derrota encaixada al seu feu contra el FC la Seu d’Urgell (0 a 1) en la darrera jornada del grup B de la Copa Pirineus, el CF Coll de Nargó s’enfrontarà dissabte (19.15 h), al CF la Pobla de Segur, primer classificat del grup A, en la final de la competició. El decisiu partit se celebrarà al Municipal de Pedrasanta (Tremp).

El gol del jugador del FC la Seu d’Urgell Aleix del Águila (min 41) no va posar en perill el primer lloc dels nargonins, però va classificar l’equip de la capital de l’Alt Urgell per jugar el partit per al 3r i 4t llocs. La victòria dels urgellencs va convertir en estèril el triomf in extremis del CE Oliana contra el CF Organyà (3 a 2).

L’accés a la final del CF Coll de Nargó es va fonamentar en les victòries assolides en les dues primeres jornades. Els nargonins van sorprendre el CE Oliana en la primera (1 a 2). Xavier Escolies (min 5) va donar avantatge als locals, però Joel Reig (min 35) i Albert Grau (min 80) van signar la remuntada visitant. En la següent, el CF Coll de Nargó va vèncer al Municipal de les Lloredes d’Organyà (1 a 2). Albert Vila va avançar els organyencs (min 17). Juan Sebastián Pineda (min 23) i Edgar Capdevila (min 42) van capgirar el marcador. La classificació final del grup B ha estat la següent: 1r CF Coll de Nargó (6 punts), 2n FC la Seu d’Urgell (5), 3r CE Oliana (4) i 4t CF Organyà (1).