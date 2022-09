Lewandowski i Dembélé impulsen un còmode recital del Barça (5-1)

Debut plàcid i reconfortant del Barça a la Champions amb dos grans protagonistes. Lewandowski, que ha fet tres gols i ha marcat la diferència, i un Dembélé que s'ha fet un tip de passar-s’ho bé. Tots sabem que el Viktoria Plzen no és el Brasil de l’any 70, però l’actitud de l’equip blaugrana és indiscutible i l’aptitud, molt millor que fa un any. Tres punts i, la setmana que ve, a passar la revàlida contra l’ogre Bayern de Munic.

Xavi havia promès rotacions a la prèvia i aquestes han arribat. Ha introduït tres canvis en la línia defensiva, en què només Koundé ha sobreviscut de l'equip de Sevilla. Al mig, també ha fet dues variacions, amb els verticals De Jong i Kessié i, a davant, s'ha deixat de dos extrems purs i ha donat l'alternativa a un Ansu Fati encara una mica temorós amb el seu físic.

El domini del Barça ha sigut absolut en els primers minuts, amb pressió ràpida per evitar pilotes llargues i, després d'una primera ocasió de Lewandowski, que ha acabat en córner, ha arribat el gol a pilota parada. Tres minuts més tard, els blaugrana s'han avançat a pilota parada, en teoria el fort dels txecs. Koundé supera en el salt el seu home i assisteix perquè un arribador com Kessié remati tot sol a la xarxa.

Ensurt salvat

El més difícil ja s'havia fet, i semblava que arribaria amb facilitat el segon. El Barça feia més perill en transicions que en atac estàtic, però tot ha estat a punt de canviar al minut 23. Una pilotada visitant ha sigut prolongada per Chorý, Christensen se l'ha empassat i Mosquera s'ha quedat davant del porter. Però el colombià ha impactat amb el colze a la cara del danès abans que aquest li fes penal. L'àrbitre, l'excessivament actiu Visser, ha indicat la infracció ja corria amb la vermella a la mà, però el VAR li ha fet veure que l'ordre dels factors sí que altera el producte i que la falta del davanter del Viktoria era primer.

L'ensurt ha deixat tocat uns minuts el Barça, tot i un xut desviat d'Ansu, però s'ha desvetllat al 34. En un altre robatori, Sergi Roberto ha cedit a Lewandowski i aquest ho ha fet tot. Amaga, dispara i marca. Els blaugrana han estat a punt de fer el tercer, en una gran paret entre Pedri i el polonès que ha salvat Jamelka damunt de la línia. Però del no-res, ha arribat el 2-1. Una pilota solta després d'un rebuig permet al mateix central txec centrar tot sol i assistir Sýkora per al sorprenent gol visitant. Semblava que tot acabaria així, però Dembélé s'ha pres el descompte com un afer personal. Ha atacat tot sol buscant el gol amb un xut que ha parat Stanek i, en la següent acció, ha recuperat una pilota perduda i ha fet una centrada exquisida perquè Lewandowski, en planxa, recuperés la tranquil·litat a la concorreguda graderia.

A la represa, el tècnic local ha donat a Piqué els primers minuts de la temporada i ha desplaçat Koundé cap al lateral. Semblava que els blaugrana, amb dos gols de diferència, s'ho prendrien amb més calma, però han avisat aviat amb un xut d'Ansu a fora. El jugador originari de Guinea Bissau encara haurà de domar la seva ansietat per ser important en el futur. Els segons 45 minuts agafaven velocitat quan Dembélé i Lewandowski han entrat en joc. De tota manera, i després de dues ocasions del polonès i de Pedri, el Viktoria hauria pogut anotar el 3-2 quan, en una desatenció, Chorý ha rematat massa alt, davant de Ter Stegen, una bona centrada per l'esquerra. Ha sigut l'acció que ha despertat els blaugrana.

Dos gols ràpids i tot liquidat

Xavi ha fet entrar Ferran al camp en el lloc d'Ansu i s'han iniciat quatre minuts frenètics. En el primer, el valencià ha rebut una pilota llarga, l'ha deixat amb el pit enrere i Lewandowski ha rematat just a l'angle inferior per batre un Stanek que sempre s'ha llençat tard. I quatre minuts després, la joia de la nit, amb una passada picada preciosa de Dembélé que el mateix Ferran, que tants gols ha fallat darrerament, ha rematat amb una mitja volta molt complicada al fons de la xarxa. Faltaven encara vint minuts, però els canvis han acabat de desnaturalitzar les acaballes del partit. Bon inici, però això tot just comença. Falta el tram més complicat del camí europeu.