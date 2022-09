Manresa ha entrat en territori eufòria. És complicat trobar un any en què, gràcies a l’esport de la ciutat, s’hagin celebrat tantes coses. I moltes han estat amb eufòria, en referència a una de les paraules de moda al país pel concurs musical de Televisió de Catalunya. Els aficionats, i els que potser fins ara no seguien tant l’esforç, no han dubtat, a la mínima que han pogut, de deixar enrere la foscor de la part més fosca de la pandèmia i llançar-se al carrer per celebrar alegries, que prou falta fan.

I aquestes han arribat, en el seu mode més expansiu, de la mà dels dos clubs que segurament arrosseguen més gent. El Baxi Manresa ha omplert el Congost, ha transcendit fronteres, ha entusiasmat, ha portat una caravana de 5.000 persones a més de 500 quilòmetres de casa i, a sobre, ha guanyat. És cert que es va quedar a les portes de la Lliga de Campions, però va sumar una Lliga Catalana al palmarès, va viatjar, amb la seva gent, a la Copa de Granada i, sobretot, ha fet història com un dels equips més divertits de veure.

Darrere seu, el futbol, l’esport de masses que durant molt temps va semblar adormit a una ciutat en què sembla que el colós sigui un altre. El Centre d’Esports no partia amb la necessitat de quedar campió de la seva categoria. Però ha aprofitat l’impuls d’un bon primer any, l’anterior, de Ferran Costa a la banqueta, per no aturar-se i ser ambiciós. El seu joc atractiu l’ha dut a guanyar partits i a assolir un ascens, l’1 de maig passat a l’Hospitalet, que provocarà que equips de renom vinguin a jugar al Bages, a part d’un bitllet per participar en la Copa del Rei. Però més enllà dels èxits esportius, ha conreat un grup d’aficionats que el segueix i que provoca que el Nou Estadi del Congost no sigui tan fred que ho ha estat històricament.

Sense tants focus

Al costat del bàsquet i el futbol sembla que no hi hagi res més. Però no és així. El teixit esportiu de Manresa s’ha demostrat ser amplíssim i molt competitiu en els últims mesos. Parlem de la consolidació, tant grupal, com individual, de l’atletisme que, a més, ha portat una dona, Mercè Rosich, a ser presidenta de la federació catalana. També els èxits que han seguit acompanyant la gimnàstica artística, amb un Egiba que no es conforma amb portar només Thierno Diallo, guanyador de les dues últimes Nits de l’Esportista, a uns Jocs, sinó que amenaça amb més artilleria. Cal passar també per especialitats que mouen molt personal com la natació i tots els seus derivats, waterpolo i natació artística, passant pels molts campions catalans i fins i tot estatals que sol oferir el judo o la bona feina que es fa des del futbol sala.

L’eufòria dels germans grans està servint perquè la resta s’hi emmiralli i creixi. D’això n’és un reflex la varietat de premiats i de nominats de la primera edició de la Nit més o menys normal després de la pandèmia. És temps perquè segueixi l’eufòria!