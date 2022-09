L’Atlètic Gironella perd contra un dinàmic Club Gimnàstic

La tenaç oposició del CF Atlètic Gironella va permetre al conjunt dirigit per Joan Segura competir amb la formació escapulada, però els groc-i-blancs no van poder impedir el triomf del Club Gimnàstic de Manresa a terres berguedanes (2 a 3). Els manresans van fer-se amb la iniciativa ofensiva des dels primers minuts. Tot i això, els amfitrions van adquirir avantatge a l’electrònic. Pere Portell va rematar de cap de forma inapel·lable un córner executat per David Safont (min 10). Els jugadors del tècnic pallejanenc Óscar Segura no es van destarotar i van prémer l’accelerador ofensiu. Arnau Prat va penetrar per la dreta com a extrem i va centrar per tal que Miquel Graells afusellés Joan Rovira des del punt de penal (min 19).

Onze minuts després, un penal comès sobre Arnau Prat el va transformar l’extrem escapulat (min 30). Les virtuts del joc del Club Gimnàstic es van mantenir a la represa i una acció d’estratègia arran d’un servei de falta va sentenciar la victòria manresana (min 82). Joel Castillo va servir una falta envers Gustavo Reinke Gonçalves i l’interior va marcar (1 a 3). Tot seguit, el golejador Pere Portell va minimitzar el desavantatge dels groc-i-blancs, però els amfitrions no van poder signar l’empat en el tram final. Dimecres passat, el Club Gimnàstic es va imposar (0 a 2) al feu del la UE Tàrrega (Primera Catalana), gràcies als gols de Roger Sors (min 29) i Joel Estudillo (min 48). Per tant, els escapulats han guanyat tres dels quatre partits de preparació que han disputat.