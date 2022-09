La Nit de l’Esportista de Manresa sempre reserva diversos espais, en forma de premis, per reconèixer la tasca que han fet personalitats, entitats i grups no només en els últims dotze mesos, sinó en trajectòries llargues. Ho exemplifica amb l’entrega de dos guardons, algun dels quals transcendeix els límits de la ciutat.

Així, el premi Bages-Manel Estiarte d’enguany és per al santpedorenc Rafa Martínez, que el mes de maig passat posava punt final a una llarga trajectòria basquetbolística portant la camiseta de l’equip del seu cor, el Baxi Manresa. Rafa, a més de ser el millor jugador de bàsquet de la història a casa nostra, ha acompanyat les seves fites damunt de la pista amb una personalitat que l’ha fet estimat a tot arreu, com s’ha demostrat per l’estimació que ha despertat des del moment en què va dir que plegava.

Com la seva, també són trajectòries llargues, en el seu àmbit, les de la doctora Carme Comellas i l’expilot de skeleton Ander Mirambell. La primera segueix en actiu al Cimetir i el segon ha decidit no baixa més en trineu, tot i que segueix fent d’entrenador i ara també és el vicepresident de la federació internacional. El premi Josep Maria Pintó a la dedicació especial serà per a tots dos.

També hi haurà un record per al manresà Ramon Basiana, president etern de la Federació Catalana de Patinatge, mort l’any passat. Tot i no viure a la ciutat, sempre va reivindicar els seus orígens, com demostra la creació del trofeu que porta el seu nom i que va començar a organitzar aquest cap de setmana passat el Club Patí Manresa a instàncies de la seva família.

Dos premis més seran el Josep Vila Valldaura a l’any de Capitalitat del Bàsquet Femení català que ha exercit Manresa en els últims mesos, i l’Andreu Vivó per a Josep Empez, durant tants anys la cara visible del Consell Esportiu del Bages. Per reblar el clau, l’afició del Baxi Manresa, centrada en la Grada d’Animació, rebrà un tribut pel desplaçament històric de 5.000 persones a la Final Four de Bilbao, el maig passat.