El Reial Madrid va arrencar amb victòria (0-3) al camp del Celtic de Glasgow la seva participació en la Champions d’enguany, un resultat enganyós per la primera part de tots dos equips en un duel en què Benzema es va haver de retirar a la primera part per un problema al genoll dret.

Els escocesos van pressionar molt en la primera part, en què el Madrid no va tenir arribades i, a més, va veure com un xut del local McGregor s’estavellava al pal. Però a la segona part, ja amb Hazard al camp, els blancs van dominar totalment. Vinícius va aprofitar una assistència de Valverde per obrir la llauna, Modric va marcar amb l’exterior i el mateix Hazard va culminar el resultat tancant una excel·lent acció de Kroos i Carvajal. En el mateix grup, sorprenent victòria del Xakhtar per 1-4 a Leipzig, iniciada per una cantada total del porter Gulacsi. Shved, dos cops, Mudryk i Traoré van anotar per als exiliats ucraïnesos i Simakan havia empatat de manera efímera a un.

Pel que fa al Manchester City, es va passejar al camp d’un Sevilla deprimit (0-4). Haaland va obrir el marcador en la primera part i també va marcar el tercer. Abans, Foden havia posat dos gols d’avantatge i Rúben Dias va tancar el resultat davant de la xiulada de l’afició de Nervión. Abans, en el mateix grup, el Borussia Dortmund havia sotmès el Copenhaguen per 3-0, amb gols de Reus, Guerreiro i Bellingham.

Al grup H, en el partidàs del dia, dos gols de Mbappé van servir al PSG per derrotar per 2-1 una Juventus que va reduir la distància amb un cop de cap de McKennie, amb errada en la sortida del sobrevalorat Donnarumma. A Lisboa, el Benfica va guanyar el Maccabi Haifa per 2-0, amb gols de Rafa Silva i Grimaldo, aquest amb un xut espectacular.

Finalment, al grup E, la primera sorpresa de la competició, amb la derrota del Chelsea per 1-0 al camp del Dinamo de Zagreb, amb anotació primerenca d’Orsic. Va debutar Aubameyang amb els londinencs, amb màscara incorporada. A Salzburg, els austríacs van empatar a un amb el Milan, amb gols d’Okafor i Saelemakers.