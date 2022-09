L'atleta d'ultrafons manresà Manel Deli ha guanyat el premi al millor esportista de Manresa d'aquesta temporada. La decisió s'ha fet pública en la gala de la 51a. edició de la Nit de l'Esportista de la capital del Bages, que s'ha fet aquest dimecres a la tarda al teatre Kursaal. Deli, vuitè del món dels 100 quilòmetres i primer de la seva categoria fa només dotze dies a Berlín, ha compartit podi amb la gimnasta gironellenca de l'Egiba Lorena Medina, que ha estat segona, i amb la seva companya de club, de l'Avinent Manresa, la fondista santjoanenca Meritxell Soler, que ha estat tercera. És només el segon atleta de la història que s'endú el premi gran de la nit, després de l'obtingut per la saltadora de perxa Mònica Clemente, el 2018.

La Nit de l'Esportista, organitzada per segon any seguit per l'Ajuntament, amb el suport dels grups de comunicació de la ciutat, ha viscut una gala presentada per l'actriu Txell Vall que ha repartit d'altres guardons. D'aquesta manera, una altra gimnasta de l'Egiba, Laia Font, ha estat la millor esportista jove de l'any. La segona posició ha estat compartida per Martí Pla, campió de crosfit i per l'atleta David Pérez i el tercer lloc ha estat per un altre membre de l'Avinent Manresa, el perxista Martí Serra.

En la resta de categories la decisió de les quals s'ha fet pública en la gala, l'atleta Maite Marzo ha guanyat el premi al millor esportista veterà; Covisa (futbol sala), ha estat el millor patrocinador; el Baxi Manresa ha estat el millor equip absolut i la Pirinaica, la millor entitat; Ferran Costa i Ruth Guerrero han donat al Centre d'Esports Manresa de futbol els premis al millor entrenador i millor directiu, respectivament; Àlex Izquierdo (waterpolo) ha estat triat el millor àrbitre o jutge i el comitè organitzador de la Capitalitat del Bàsquet Català femení de la temporada 2021-22 per a Manresa també ha rebut un guardó, el premi especial del jurat.

Ja se sabia, amb anterioritat, que Rafa Martínez havia estat distingit amb el premi Bages i que la doctora Carme Comellas i Ander Mirambell, el Josep Maria Pintó a la dedicació especial. El premi Special Olympics ha estat per al gimnasta Carles Calavera i el paralímpic, per l'atleta Eva Inmaculada Fabregat. En la categoria escolar, el premi Andreu Vivó, ha estat per a l'expresident del Consell Esportiu del Bages, Josep Empez. Finalment, hi ha hagut reconeixements per a l'expresident de la Federació Catalana de Patinatge, el manresà Ramon Basiana, mort l'any passat, i per a l'afició del Baxi Manresa per la marea vermella durant la Final Four de Bilbao.