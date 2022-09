Un cop passat el tràngol de quedar eliminats en la primera fase de la passada Champions, el Barça torna a la màxima competició europea havent de pagar una penyora. Va caure al segon pot del sorteig i, a més de tocar-li un cap de sèrie duríssim, el Bayern, també va veure com quedava aparellat amb un rival perillós com l’Inter de Milà. Tots dos s’enfrontaran avui a San Siro i els blaugrana no poden fer res més sinó arrencar amb tres punts davant del rival més feble, i a casa (21 hores, Movistar).

El Viktoria Plzen no hauria de tallar la bona ratxa de resultats barcelonistes, que han guanyat els tres últims partits de lliga, amb 11 gols a favor i 1 en contra. És probable que Xavi faci canvis en l’alineació titular respecte dels últims compromisos, tot i que segur que no hi seran Bellerín i Marcos Alonso, presentats ahir, els últims d’arribar. Sí que podrien entrar Christensen a l’eix de la reraguarda, De Jong al mig del camp i Ferran en atac, tot i que caldrà veure el plantejament de l’entrenador davant d’un adversari que, molt previsiblement, es tancarà.

Adversari amb bon físic

Davant del partit, el tècnic, Xavi Hernández, va admetre que «és un privilegi poder jugar la Champions, però comencem contra un rival que no té res a perdre i és un partit trampa. És un equip molt físic, que aprofita bé la pilota parada i és molt ràpid en les transicions». Xavi va recordar que «ens ha tocat un grup molt difícil, però cal competir i somiar amb guanyar» el torneig. «Hem de tenir molta humilitat i saber que cada partit serà una guerra».

Va afirmar que hi haurà canvis de jugadors ja que «el calendari és molt exigent i necessitem que la gent jugui i participi. Hi ha cansament, molèsties, a Sevilla el partit va ser molt físic i hi ha acumulació de fatiga. Cal que tothom se senti important ja que tinc molta plantilla». En aquest sentit, va mantenir que Piqué i Jordi Alba «estan ajudant des d’un altre rol, però això pot canviar». Respecte del recurrent tema de l’estil, va explicar que «m’agrada controlar el joc amb la pilota, però si hi ha espai, cal aprofitar-lo. Amb Guardiola també fèiem transicions. Ara, en el futbol modern, el rival et pressiona a dalt, amb un contra un, i l’espai ja està generat. S’ha d’aprofitar. Però és ADN Barça, totes dues coses són bones».

A part d’avançar que Pjanic deixarà l’equip «perquè té una proposta per jugar més», va manifestar que Ansu Fati està preparat per jugar de titular i que la falta de minuts de Franck Kessie és «un tema d’adaptació». A part, que compta amb Pablo Torre, que rellevarà el bosni a la convocatòria d’avui».

En plena adaptació

En la prèvia d’ahir també va parlar el defensa francès Jules Koundé, que en els primers partits ha actuat de lateral, tot i que ahir va recordar que és «factible» que torni a ser central després del fitxatge d’Héctor Bellerín. Per a ell, jugar a la banda «és una solució més per a l’entrenador» i no el sorprèn el rendiment de dos dels seus rivals en aquesta posició, Araújo i Eric Garcia. «Sabia que tenien molta qualitat. Estan fent una bona feina i tenim bona relació, sempre està molt bé tenir competència». Alhora, va admetre que encara s’està «adaptant» a allò que vol el tècnic d’ell.

Respecte de les jornades en què no va poder jugar per la impossibilitat d’inscriure’l a la lliga, va admetre que s’ho va prendre «amb tranquil·litat i confiança. Sabia que ho farien i no estava en les meves mans. Em vaig concentrar en entrenar-me bé, recuperar sensacions i preparar-me perquè en algun moment jugaria i havia d’estar preparat».

Per la seva banda, l’entrenador del Viktoria Plzen, Michal Bilek, va sorprendre afirmant que el Barça és «el màxim favorit» del grup i que «no importa qui sigui titular». Tot i això, ha dit als seus homes que «tinguin confiança i no poden tenir por. Han de treballar».