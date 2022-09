El murcià Carlos Alcaraz afirma que el partit de quarts de final de l’Obert dels Estats Units que ha guanyat a l’italià Jannik Sinner després de cinc hores i quinze minuts de batalla és el millor que ha jugat en la seva carrera i que el recordarà tota la seva vida.

Amb una extraordinària prova de superació física i mental, el murcià Carlos Alcaraz ha salvat una bola de partit en el quart set i ha segellat un triomf èpic en el cinquè parcial contra l’italià Jannik Sinner (6-3, 6-7, 6-7, 7-5 i 6-3) per arribar a les semifinals de l’Obert dels Estats Units, després d’una batalla de cinc hores i quinze minuts.

«Honestament, encara no sé com ho he aconseguit», ha confessat Alcaraz, tot just acabar. «El nivell del partit ha sigut increïble. Sinner és un grandíssim jugador. Moltes gràcies a tothom. No em cansaré de dir que els partits que he guanyat en aquesta pista ha estat gràcies al suport i l’energia que rebo aquí des de la graderia». No és d'estranyar que el tennista consideri aquesta fita com el millor partit de tota la seva carrera i afirmi que el recordarà tota la seva vida.

HISTORIA DEL DEPORTE ESPAÑOL 🎾🇪🇸@carlosalcaraz (19 años) se clasifica para las semifinales del #USOpen tras una remontada sideral en un partido antológico de más de 5 horas



Gracias por este regalo que nunca vamos a olvidar 👏👏👏#USOpen #USOpenEurosport pic.twitter.com/a4KnAifr4E — Eurosport.es (@Eurosport_ES) 8 de septiembre de 2022

Eren les 2.50 h de la matinada a Nova York quan Alcaraz tombava Sinner, l’home que el va eliminar aquest any de Wimbledon i que li va negar el títol a Umag, per citar-se amb el nord-americà Frances Tiafoe en la primera semifinal de la seva carrera en un gran. El murcià, de 19 anys, ja té assegurat entrar al podi del rànquing mundial i encara té al seu abast la primera posició, per a la qual podria tenir-ne prou amb ser finalista.

«Em sento molt, molt content d’haver tirat endavant un partit tan complicat contra Jannik. El nivell que hem mostrat ha sigut espectacular. Tots dos ens hem dut al límit. Ara toca disfrutar d’aquest moment», ha dit Alcaraz en la roda de premsa posterior al partit de la pista Arthur Ashe.

«És el millor partit que he jugat en tota la meva carrera, sens cap dubte. Des de la primera bola fins a l’última hem mostrat una qualitat immensa, tant Jannik com jo», ha prosseguit. «En tots els sets hi ha hagut puntassos, tots dos hem estat a punt de perdre. És un partit que tant Jannik com jo recordarem la resta de la nostra carrera», ha afirmat.

The point of the tournament brought to you by @carlosalcaraz 👇 pic.twitter.com/ylewLwrqxu — US Open Tennis (@usopen) 8 de septiembre de 2022

El tennista va considerar que Sinner i ell representen el present i el futur del tennis i que tenen «una gran carrera al davant». «Mentre hi siguin Rafa [Nadal], [Novak] Djokovic i [Roger] Federer, ells seran els millors i la seva rivalitat sempre serà la més important. Però hem demostrat que som el present i que tenim una llarga carrera al davant», ha remarcat.

A Alcaraz l’espera una semifinal contra Tiafoe, un rival que ve jugant un gran tennis i que va eliminar en aquest torneig Rafa Nadal i el rus Andrei Rublev. «Serà molt dur, tots coneixem el nivell d'en Frances, va derrotar Nadal i Rublev, està jugant un tennis increïble i estima aquest ambient. Ho hauré de donar tot, però ara estic disfrutant d’aquest moment. Tinc un dia de descans i ara disfrutaré amb el meu equip i la meva família», ha conclòs Alcaraz.