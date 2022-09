El Centre d’Esports Manresa vol convertir en una festa la seva estrena a casa en la Segona Divisió RFEF i ha organitzat un dinar al mateix Nou Estadi del Congost just després del partit contra el Penya Esportiva. El menú està format per amanida de formatge de cabra i fruits secs, graellada, postres, vi i aigua i cafè o tallat. El preu és de 15 euros per als no socis i de 13 per als que sí que ho són i cal reservar fins avui, a les 19 hores, trucant als números 626 19 55 72 o bé 629 57 77 52.