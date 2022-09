El cros de l'Ametlla de Merola torna aquest diumenge, per la Diada, al calendari atlètic de casa nostra després de dos anys sense haver-se pogut disputar. Es tracta de la 32a edició, amb proves que es mantenen i alguna novetat.

Com va passar en els darrers anys abans de l'aturada, s'ofereix la possibilitat de fer una volta a un circuit de 5 km. o bé completar els 10 de les dues voltes. Cada corredor podrà decidir al final de la primera quina de les dues distàncies fa.

Es mantenen les curses infantils, una de 1.730 metres per als nens nascuts entre el 2009 i el 2012 i una de 770 metres per als nascuts a partir del 2013. Hi ha la possibilitat de repetir la cursa de nadons, que es va estrenar el 2019, sempre que hi hagi un mínim de dos nens participants.

Una de les novetats d'aquesta edició, que compta amb Caixabank com a nou patrocinador, serà que la samarreta de regal que es lliurarà al final de la cursa portarà imprès el nom de cada corredor sempre que aquest s'hi hagi inscrit abans de l'1 de setembre.

Pel que fa a la participació d'elit, en categoria masculina hi ha confirmada la presència de Youssef Taoussi, que ha deixat el Barça i ara corre pel Playas de Castelló. Va ser el guanyador del 2018 i va quedar tercer en la darrera cursa. També hi serà Guillem Fernández Bruch, que va guanyar la cursa de cinc quilòmetres el 2019, Miki Soler, guanyador de la Mitja Marató d'Empúries i els combatius atletes de la zona Xavi Tomas, Sergi Cinca i el local Toti Vilà.

En la categoria femenina hi ha assegurada la presència de l'última guanyadora, la santjoanenca Meritxell Soler, que lluirà el dorsal número 1. Tindrà com a rivals principals Laia Andreu, Marta Palau i Elisabet Martín, una atleta que aquest any ha guanyat les mitges maratons d'Empúries, Montornés i el Mediterrani. També hi serà la veterana i sempre combativa Carme Ballesteros.

A dos quarts de 10 del matí començaran les curses infantils i a un quart d'11 hi haurà l'arrencada de l'Open, de 5 i de 10 quilòmetres.