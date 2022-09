Dos atletes anoiencs, el local David Borràs (independent) en la categoria masculina i la igualadina del Club Atletisme Vilafranca Montserrat Rocaginé, en la femenina, es van proclamar guanyadors de la novena edició del cros que es va fer a Carme.

En homes, Borràs va vèncer amb un temps de 21.36 per fer els cinc quilòmetres que discorrien en el 97% per camins forestals. La segona posició va ser per a Jordi Cruxent, amb 21.56 i tercer va quedar Marcel Reymundi, de Santa Margarida de Montbui, amb 22.28. En dones, Rocaginé es va imposar amb un registre de 32.05, que la va deixar en el lloc 23 de la classificació general. Segona va ser Gemma Ventura, de l’UEC Anoia Popular, amb 32.33 i tercera, Ana Moreno, amb 32.38. També hi havia una categoria per als atletes del poble, guanyada per David Borràs i Marta Queralt, i es v afer la primera marxa no competitiva «Carme ets tu».