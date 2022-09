Increïble victòria de l’Atlètic de Madrid sobre el Porto (2-1) en un partit que anava 0-0 en el minut 90. A partir d’aquí, embriaguesa total d’accions decisives, amb un gol de Griezmann quan passaven onze minuts de l’hora que va va deixar els tres punts a casa.

Hermoso havia avançat els matalassers en el minut 91 a passada de Correa, però un penal per mans del mateix defensa va permetre empatar a Uribe. Quan semblava que els portuguesos s’endurien un punt, Griezmann, que novament va sortir al minut 61, va rematar al segon pal una centrada de Lemar pentinada per Witsel per fer embogir totalment els aficionats.

En el mateix grup, el Bruges de Ferran Jutglà va derrotar per 1-0 el Leverkusen amb un gol del central Sylla al minut 44.

En el grup del Barça, el Bayern va fer bons els pronòstics i va derrotar per 0-2 l’Inter, l’altre adversari fort per als blaugrana. Sané va marcar a la primera part i un autogol de D’Ambrosio a la represa va deixar les coses molt complicades per als llombards.

El Liverpool s’ensorra

Però el resultat més cridaner del dia va ser la derrota del Liverpool a Nàpols (4-1). Zielinski, de penal, va avançar els italians i Zambo Anguissa i Simeone van fer el 3-0 abans del descans. El mateix Zielinski va anotar el quart i el gol de Luis Díaz no va salvar ni l’honor. En el mateix grup, l’Ajax va apallissar el Rangers per 4-0, amb gols d’Álvarez, Berghuis, Kudis i Bergwijn, En el grup B, el Tottenham va derrotar el Marsella per 2-0 amb gols de Richarlíson i l’Sporting, amb un gol de Trincao, i els altres d’Edwards i Nuno Santos, va sorprendre l’Eintracht a Frankurt (0-3).