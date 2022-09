L’Igualada Femení Hoquei Club Patins va organitzar una jornada de presentació que va aplegar a Les Comes les seves dotze formacions, deu de les quals són federades, les quals, a més, van oferir deu hores d’hoquei a l’afició. Al capdavant de tots hi havia el primer equip de l’Igualada Grupo Guzmán, que jugarà per tercera temporada consecutiva a l’OK Lliga Femenina amb força canvis a la plantilla. En el seu partit, va caure davant del Voltregà per 2-4, amb gols locals aconseguits per Pati Miret i Aida Mas. En l’equip anoienc es va estrenar la santvicentina Mar Bricollé, jugadora procedent del Cerdanyola.

En la resta de partits, l’equip de Nacional Catalana va superar per 8-3 el Vilassar; També va guanyar l’equip de Segona Catalana, per 3-2 contra el Torrelles; el fem-17 va perdre per 2-3 contra el Palau: el fem-15 A va superar per 3-1 el Bigues i el B va caure per 2-3 contra el Castellar; el fem-13 A va ensopegar amb el Bigues (1-10) i el B va superar el Riudebitlles per 5-0. Pel que fa als Fem-11, el B va caure contra el CP Manresa (0-9) i l’A va vèncer el mateix club bagenc per 6-3.