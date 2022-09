Manresa honra les fites de Manel Deli a la Nit de l'Esportista

Per prescripció mèdica. Així va començar, ara fa dotze anys, la relació de Manel Deli Andújar amb el món de l’esport i, més concretament, amb l’atletisme. El fructífer binomi que configuren, d’aleshores ençà, el manresà i l’activitat esportiva va conduir l’especialista en curses d’ultrafons a aconseguir, l’últim dissabte d’agost, la vuitena posició en el campionat del Món de 100 quilòmetres i el títol en la seva categoria d’edat (M45). Onze dies després d’aquesta rellevant consecució, la capital del Bages va reconèixer la insòlita trajectòria i les fites assolides per aquest atleta de 48 anys. Ahir, el jurat de la 51a edició de la Nit de l’Esportista de Manresa va certificar que Manel Deli ha estat el millor del darrer curs.

La gala anual de l’esport manresà va recuperar plenament la normalitat, anit. L’actriu Txell Vall Ferrer va presentar l’acte amb una excel·lent dicció, professionalitat i diligència. El regidor d’Esports, Toni Massegú, va destacar en la seva al·locució «la dificultat que ha suposat per als membres del jurat» dirimir els guanyadors de l’edició d’enguany de la Nit de l’Esportista «pels excel·lents resultats assolits aquest exercici pels equips representatius de la ciutat i pels nostres esportistes. De ben segur, moltes de les consecucions que avui no rebran una distinció, l’haurien obtingut en qualsevol de les cinquanta edicions precedents», va concloure Toni Massegú. Després de la seva intervenció, un vídeo va permetre rememorar quasi totes aquestes fites. El fet que les dues primeres formacions que hi van aparèixer fossin els equips de l’AE la Salle Manresa i el FC Pirinaica, va ser, sens dubte, tot un encert.

Els primers guardons que es van atorgar van permetre reconèixer la trajectòria de dos esportistes; la sapiència de la pionera de la medicina de l’esport a casa nostra, la doctora Carme Comellas, i l’extensa trajectòria d’un polític apassionat per l’esport. El santpedorenc Rafa Martínez, exjugador del Baxi Manresa, València BC i Bilbao Basket, va rebre el premi Bages (Trofeu Manel Estiarte i Duocastella), mentre que el pilot d’skeleton olímpic Ander Mirambell i la doctora Carme Comellas van ser distingits ex aequo amb el premi Josep Maria Pintó. Per últim, l’exregidor d’Esports de l’Ajuntament de Manresa i expresident del Consell Esportiu del Bages, José Empez, va rebre també un homenatge per la seva aportació durant dècades a l’esport bagenc.

El jurat va palesar, a continuació, la seva sensibilitat envers l’esport inclusiu i l’anunci del premi atorgat al gimnasta Carles Calavera (Club de Gimnàstica Egiba), que competeix en la categoria Special Olympic, va provocar un dels aplaudiments més sonors de la gala. D’altra banda, l’atleta sallentina Eva Inmaculada Fabregat, transplantada bipulmonar, va ser distingida com la millor atleta paralímpica de l’exercici.

La 51a edició de la Nit de l’Esportista també va voler reconèixer, a petició del Club Patí Manresa, la trajectòria del desaparegut expresident de la Federació Catalana de Patinatge, Ramon Basiana. El manresà va presidir l’ens federatiu en el període 2002-2021. Un emotiu vídeo va permetre aproximar-se al tarannà d’un dels principals impulsors del reconeixement provisional de Catalunya com a membre de la Fédération Internationale de Roller Sports (FIRS) i un dels ideòlegs dels reeixits World Roller Games. La seva vídua, Antònia Cañellas Mayoral, va rebre de mans de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, el pertinent guardó. Per últim, va ser distingida, també de forma excepcional, l’afició del Baxi Manresa, representada per Ernest Centellas i Ramon Codina, i es va visualitzar el vídeo de Falcon & Firkin, La marea vermella.

L’esdeveniment també va llorejar Laia Font com a millor esportista jove; Maite Marzo com a millor esportista màster; el FC Pirinaica com a millor entitat; el Baxi Manresa com a millor equip de categoria absoluta; Ferran Costa com a millor entrenador; Àlex Izquierdo (waterpolo) com a millor jutge o àrbitre; Ruth Guerrero, presidenta del CE Manresa, com a millor directiva i Covisa Solucions Energètiques (Manresa FS) com a millor patrocinador, a més d’atorgar el Premi Josep Vila Valldaura al Comitè organitzador de Manresa, capital del bàsquet femení 2021-22. Va sorprendre la distinció a la incipient trajectòria de Ruth Guerrero, oimés tenint en compte la vàlua dels altres dos finalistes. El fet que Mercè Rosich (2017) i Josep Sáez (2019) ja hagin rebut aquest guardó, no hauria d’impedir que puguin tornar a ser premiats. D’altra banda, el jurat de la Nit de l’Esportista tampoc va aprovar, en aquesta edició, una de les seves assignatures pendents: reconèixer la trajectòria de l’aventurer i escalador David Palmada. Marc Aloy va destacar en el parlament de cloenda que «l’exemple de Manel Deli ens demostra que mai no és tard per aconseguir un repte i que ens cal ser valents i entomar-los».