Sant Fruitós estrena tres setmanes de bàsquet i voleibol amb la Copa Bages

Després de dos estius en què els organitzadors han fet el que han pogut a causa de les restriccions per culpa de la covid, la Copa Bages de bàsquet i de voleibol, l’emblemàtic torneig amb el qual arrenca de manera oficiosa la temporada a casa nostra, comença avui a Sant Fruitós de Bages. Seran tres caps de setmana amb partits al pavelló municipal santfruitosenc en què les formacions intentaran continuar posant-se en forma i, els més encertats o poderosos, iniciar el curs amb un títol, que sempre dona moral.

Els primers d’arrencar seran els nois de la competició de bàsquet amb els partits de les fases prèvies. En aquesta ocasió s’ha deixat de banda el tradicional format de torneig A i torneig B per unificar-ho tot en un i anar incorporant formacions de categories superiors a mesura que es van passant fases.

Els equips de Copa, favorits

Per aquest motiu, els tres equips de casa nostra que aquesta temporada disputen Copa Catalunya, el Terra Endins Vilatorrada, el Grup Via CB Artés i La Salle Manresa S. Gol apareixen com a principals candidats al triomf, sobretot els dos primers, entre d’altres coses perquè hauran de disputar un sol partit abans d’arribar a la final de la setmana que ve.

Avui arrenquen les fases prèvies, amb el Navàs B-Oms i de Prat i l’Asfe B-SA Súria, conjunts majoritàriament de Segona i de Tercera que intentaran classificar-se per a la segona fase, que es disputa demà. El vencedor de primer partit es veurà les cares amb el CB Castellet, de Segona, i amb el Martisa Santpedor, de Primera.

El campionat es reprendrà divendres vinent amb l’entrada en joc de La Samarretta ASFE, l’equip local, de Primera, i La Salle, que es veuran les cares amb els supervivents dels primers partits. Els triomfadors ja jugaran les semifinals de dissabte contra el Vilatorrada i l’Artés, que hauran estat esperant des del primer dia. La final i la consolació serà l’endemà.

En la competició femenina, molt més curta, tres equips de Primera Catalana, el Femení Osona, el Petropintó ASFE i el JET Terrassa, intentaran posar en solfa el favoritisme del Manresa CBF, conjunt de Copa Catalunya, categoria superior. Les dates de les semifinals i les finals coincidiran amb les dels nois.

Un cop s’hagi acabat la competició de bàsquet sènior, hi haurà lloc per a la Minicopa, que es disputarà íntegrament el 24 de setembre al matí.

Matinal de voleibol

Però la Copa Bages no només és bàsquet. El proper dissabte, dia 17, el pavelló viurà voleibol amb tres triangulars. En la categoria sènior el disputaran l’Asfe sènior, el CV Barberà i el Vòlei Monjos; en la juvenil, els protagonistes seran l’Asfe, el CV Sant Cugat i el CV Barberà. Finalment, en cadets, jugaran també l’Asfe i el Barberà i completarà el cartell el Sant Esteve. Les tres competicions es jugaran de manera simultània.