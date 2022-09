L’estrena del conjunt maurista davant de la seva afició va ser reeixida pel que fa al joc, però no pel que fa al resultat. La UD San Mauro va cedir contra el filial del CE Sabadell (1 a 3). Els montbuiencs van jugar els millors 35 minuts de la pretemporada i Èric González, Franco i Copo van generar tres clares ocasions per donar avantatge al seu equip que no van fructificar. En contraposició, l’arlequinat Pere Belmonte va materialitzar la primera acció perillosa dels vallesans (0 a 1). A la represa, Cristian Castaño va reequilibrar el marcador amb una potent rematada creuada (min 56). Nou minuts després, l’àrbitre va anul·lar un gol a Bilal Ait Mekideche per un hipotètic fora de joc i, tot seguit, va assenyalar un rigorós penal que va servir a Kopotun per sentenciar el duel (min 69).