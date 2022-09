El Cadí la Seu va sumar ahir la seva segona victòria a la pretemporada, totes dues contra rivals de la categoria inferior, la Lliga Femenina Challenge. Ahir, l’equip que va caure va ser el Lima Horta per 41-57, en un duel que es va disputar a Artesa de Segre. Abans, dimarts, les jugadores de Jordi Acero tampoc no havien tingut problemes per desfer-se del Joventut a Mollerussa per 97-53.

En el partit d’ahir, com sol ser habitual, el conjunt de menys categoria va aguantar en els primers minuts. Les barcelonines van mantenir-se dins de l’enfrontament fins a la mitja part, que va acabar amb empat a 22. En la represa, però, l’encert urgellenc i la defensa més intensa van propiciar l’avantatge final de 16 punts. La pretemporada del Cadí continuarà dissabte que ve a Tarragona contra un rival molt més potent, el València, ja rival de Lliga Femenina.