El Barça va marcar quatre gols per tercera vegada en aquesta lliga per derrotar un cuer, el Cadis, que encara no n’ha fet cap. Els blaugrana, ahir amb rotacions, van trigar a obrir el marcador, però quan ho van fer van tenir un tram final de partit que hauria estat plàcid si no hagués estat per la indisposició d’un espectador a les graderies de l’estadi, ja amb 0-2 al marcador. Després, va haver de ser atès, de menys gravetat, un operador de càmera. Al final, tot va ser un ensurt i el Barça va aprofitar la represa per anotar dues vegades més.

Xavi va apostar per introduir molts canvis en l’equip teòricament titular, se suposa que pensant en la visita a Munic de dimarts. Segona titularitat seguida de Piqué i descans per a Dembélé, Pedri i, sobretot, Lewandowski. El Barça no va patir gairebé gens en defensa a la primera part, tret d’una rematada de Sobrino desviada que va refusar el debutant Bellerín, però va trobar els mateixos problemes dels dos últims anys per perforar la defensa andalusa.

Hauria pogut ser diferent si Raphinha no hagués enviat la pilota al pal al minut 9, en una acció que va acabar amb una rematada de Ferran a fora. El mateix brasiler es va salvar de l’expulsió en una entrada per darrere a Lucas Pérez en què li va trepitjar el tou de la cama. Però Del Cerro, com ja ve sent habitual, tenia un partit de deixar jugar, com va comprovar després Balde, que va reclamar un penal. Segurament no n’hi havia prou per fer-lo caure, però el mateix col·legiat en va indicar un contra el Sevilla a Pamplona en la primera jornada que no era ni la meitat d’intens.

Durant els primers 45 minuts, les altres bones arribades van ser per a Memphis, però el neerlandès va rematar sempre massa fluix. En el descompte, el mateix Ferran la va tornar a tenir, però va executar la seva acció més habitual i va enviar l’esfèrica lluny dels tres pals. El Barça també havia intentat moltes pilotes llargues sobre les entrades de De Jong, però els enviaments sempre havien estat imprecisos, limitats per les curtes dimensions del Carranza de tota la vida, ara Nuevo Mirandilla.

De Jong obre la llauna

A la segona part, el Barça va sortir amb els mateixos. El Cadis va tenir una bona opció per avançar-se, en una rematada alta de San Emeterio a la sortida d’una falta. Però quan va caure el primer gol, es va enfonsar.

Va ser en una bona acció de Raphinha i Gavi per la dreta. L’andalús va centrar des de la línia de fons, Ledesma va deixar la pilota morta i De Jong va afusellar. A sobre, Xavi va fer entrar al camp Lewandowski, Pedri i Dembélé d’una tacada. Van trigar deu minuts a sentenciar el duel. Va ser en una acció iniciada pel polonès, que va obrir a la banda. Raphinha va centrar, De Jong va entrar a rematar, Ledesma va rebutjar com va poder i el mateix Lewandowski, corrent des del mig del camp, va llançar-se a terra per fer el segon gol.

Era el moment dels canvis i semblava que el partit baixava lentament fins al final. Llavors va arribar la interrupció de més de mitja hora per atendre l’aficionat, que havia perdut el coneixement. A la tornada, el Cadis va intentar fer un gol salvador, però es va trobar amb dues contres. En la primera, Lewandowski va travessar mig camp i va donar el gol fet a Ansu i, en la segona, Dembélé va fer el quart, amb l’ajut del porter, després de la seva retallada favorita.