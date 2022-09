L’Espanyol no va poder capgirar un mal començament de partit i va perdre per tercer cop seguit aquesta temporada a casa davant d’un Sevilla que suma la primera victòria. Els blanc-i-blaus van tancar el seu rival al final, beneficiats per l’expulsió de Lamela, però no van trobar la manera d’aconseguir el gol de l’empat, tot i els onze minuts que va descomptar el col·legiat del partit.

L’arrencada va ser nefasta, ja que Lamela només va trigar 40 segons en batre Álvaro Fernández per sota les cames en aprofitar una ràpida transició andalusa. L’Espanyol va notar el cop i, quan es començava a recuperar, va rebre el segon a prop de la mitja hora, quan Carmona va recollir un rebot d’Álvaro després d’una rematada en un córner d’En-Nesyri per anotar el segon. El jove lateral del conjunt visitant va ser el protagonista del partit ja que, després d’una rematada de Joselu al pal, va marcar el tercer en culminar una paret aprofitant una errada en el refús del defensa argentí Leandro Cabrera. Però els locals van poder entrar en el partit abans d’arribar a la mitja part. Va ser en un penal transformat per Joselu després d’unes mans involuntàries d’Acuña a l’àrea després d’un cop de cap de Puado. L’Espanyol ho va fer millor a la represa i va reduir la distància a la mínima expressió amb un cop de cap de Braithwaite. Però en els darrers minuts no va entrar el gol salvador, tot i una rematada a fora al final del mateix Cabrera.