L’Igualada Rigat HC no va poder fer bona una renda de tres gols en l’estrena de l’OK Lliga i va acabar perdent a la pista del Reus Deportiu amb dues dianes en el tram final del partit. Els anoiencs van donar una bona imatge i es van situar amb 0-3 quan encara no s’havia arribat al primer quart d’hora de joc, però la segona part dels locals va ser millor i el triomf i els punts es van quedar al Baix Camp.

Una de les incorporacions de l’Igualada, Roger Bars, va inaugurar l’electrònic en el minut 9 amb un xut llunyà, i va repetir anotació quatre minuts més tard i va situar el 0-3 tot seguit que Riba fes el segon de l’esquadra de Francesc Fernández. Semblava que totes li ponien al conjunt de la capital de l’Anoia, però abans del descans Gelmà va retallar la diferència en una acció individual.

El Reus que es va veure a la segona part va ser força diferent al que havia caigut derrotat en el parcial de la primera, i una jugada d’Aragonès per la dreta va estrènyer encara més el marge (2-3). En el minut 32, Salvat va aprofitar una assistència de Compagno i va tornar a posar el partit on era abans de començar, amb un empat que deixava les espases enlaire per als divuit minuts de joc que encara faltaven.

Uns i altres van intentar decantar el matx a favor seu, però dues accions de l’olotí Marc Julià van sentenciar el matx en el tram final. Un xut creuat i un altre després de recuperació de Compagno van posar el 5-3 definitiu al marcador.