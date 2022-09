Després de dos estius sense el tradicional cros, l’Ametlla de Merola va reprendre ahir el lligam amb l’atletisme popular i va viure una nova jornada d’una cita que ja compleix 32 edicions. A la vora de tres-cents corredors van prendre part en les diferents proves d’una matinal que va retornar al nucli llobregatenc l’aire esportiu i festiu que té cada any per aquestes dates des de fa més de tres dècades, sense comptar les dues aturades obligades per la pandèmia.

El gruix dels participants en la jornada d’ahir va prendre la sortida en la cursa de 5 i 10 km, distàncies que cadascun dels presents a la línia de partida va escollir segons li va convenir. Entre els assistents, una nombrosa representació d’atletes de nivell, de clubs tant de la Catalunya central com d’altres punts del país, així com també molts corredors populars amb ganes de donar color a la jornada i culminar el quilometratge. En la categoria masculina dels 10 km es va plantejar un pols molt interessant entre Xavi Tomasa, de l’equip Ironwill Solideo, i Youssef Taoussi Yahyaoui, del Playas de Castellón. El recorregut es va iniciar a l’interior de l’Ametlla de Merola i, posteriorment, va dur els participants cap als horts i la zona del riu Llobregat, per enfilar aleshores cap al nord i el pont de la Granota abans de tornar al nucli urbà i completar així una volta de cinc quilòmetres. Tomasa i Taoussi van anar plegats durant una bona part de la cursa fins que l’atleta berguedà, cap al novè quilòmetre, i ja trepitjant l’asfalt de l’Ametlla, va agafar uns metres de distància i es va imposar amb un temps de 32 minuts i 8 segons, 26 segons davant del seu contrincant. A gairebé tres minuts va creuar la meta el tercer ocupant del podi, Miki Solé, també de l’Ironwill Solideo (35.03). Meritxell Soler, per la seva part, va dominar la cursa a pler i va ser sisena del total dels participants, amb només cinc homes davant seu, i va fer un temps de 38 minuts i 21 segons. Laia Andreu, una fondista del CA Vic, va entrar un minut i mig després (40.04) i el tercer lloc va ser per a Elisabet Martín, del Fisiològic.com, amb 41.38. La corredora de Sant Joan de Vilatorrada, vigent campiona estatal de mitja marató, va revalidar el títol assolit el 2019. Fins a 122 atletes van completar el recorregut llarg de 10 km, si bé des de l’organització s’ha contatat que cada cop hi ha més atletes que fan la distància curta, un fenomen que és tendència en el món de les curses populars a Catalunya. Ahir, a la localitat berguedana, hi va haver 93 participants que van fer els 5 km. Arnau Pujols, amb 18.20, va ser el vencedor en la categoria masculina, i Ariadna García, del club Desmuntamarges Navàs, va ser la primera dona, amb 21.22. També es van disputar un parell de curses per als més petits. L’organització va manifestar després de la matinal atlètica la satisfacció per haver recobrat el pols de la normalitat després de la pandèmia i haver pogut reprendre la tradició del cros. Al llarg de la seva història, la cursa ha viscut diversos canvis, i des del 25è aniversari es va fer un canvi de sentit en el recorregut que va agradar als atletes i s’ha mantingut.