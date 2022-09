sadsadsaasjdVestibulum vel enimaczxzxzdsfsdfsdfsdBlanes ha estat l’epicentre del bàsquet català júnior i cadet durant tot aquest cap de setmana. La localitat selvatana ha acollit les primeres jornades de les Preferents, tant de la competició masculina com femenina, amb la presència de quatre equips de la capital del Bages. I el resultat ha estat força positiu. Així, els dos conjunts masculins del Bàsquet Manresa hi han assolit sengles victòries i, pel que fa als dos del Manresa CBF femení, les júniors van guanyar i les cadets no van tenir cap possibilitat davant del poderós Barça.

Dues victòries masculines Així, l’equip júnior del Bàsquet Manresa es va imposar al Jac Sants per 76-89 en un duel que, en condicions normals, s’hauria hagut de disputar a territori barceloní. Els jugadors d’Oriol Pozo, amb la baixa del malià Ladji Coulibaly, convocat pel primer equip, van anar de menys a més i van superar un desavantatge que va arribar a ser de deu punts (31-21) a l’inici del segon quart. Al final del tercer, el resultat ja estava igualat i, en l’últim, un parcial de 0-12 va trencar l’enfrontament. Paul Ater Maker Bol, autor de 22 punts, va ser el millor del seu equip, seguit dels 15 de Monterosa. En la resta de la jornada, Sant Josep-Barça (50-103), L’Hospitalet-Mataró (70-94) i Joventut-Girona (90-67). Pel que fa als cadets, gran victòria sobre el Joventut per 72-66, en un partit que els manresans van dominar sempre per poca distància i que van decantar de la seva banda amb un 10-0 de parcial en el tram final del darrer quart. La reacció verd-i-negra ja va ser insuficient. Gerard Fernández, amb 21 punts, va ser el màxim anotador manresà. En la resta de partits, Girona-Sant Cugat Negre (96-56), Barça-L’Hospitalet (86-63) i SESE -Sant Josep (64-72). Cara i creu femenines Pel que fa als equips del Manresa CBF, les júniors van guanyar ahir a la tarda L’Hospitalet per 71-58 en un enfrontament que van controlar i en què només van patir quan les riberenques es van acostar a dos punts al final del tercer quart. Berta Junyent va ser la millor del partit, amb 20 punts. Menys possibilitats de guanyar tenien les cadets, que es veien les cares contra tot un Barça que les va guanyar clarament per 90-22. Des del 22-3 del primer quart, el partit ja no va tenir història. Núria Puigdengolas, amb 7 punts, va ser la màxima anotadora del combinat bagenc.