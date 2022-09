El Club Esportiu Berga va conquerir la vuitena edició del Trofeu Copa Queralt en imposar-se amb solvència al CF Solsona (3 a 1). Els blanc-i-vermells van aconseguir la iniciativa ofensiva des dels primers minuts i la lesió del mig centre escapulat Sergi Vendrell (min 5) va refermar la superioritat dels berguedans. En aquest context, un servei de cantonada executat per Joanet va propiciar la rematada de cap a gol de Ramon Artigas (min 9). Deu minuts després, el lateral esquerre Isaac Iglesias va penetrar com a extrem fins a la línia de fons i la seva enverinada centrada la va materialitzar Arnau Pons, amb el peu esquerre, pel mateix escaire (2 a 0). L’agosarada pressió al terreny de joc de l’oponent que efectuaven els blanc-i-vermells afavoria que els escapulats els poguessin sorprendre amb precisos serveis en profunditat. Els solsonins, però, no van saber aprofitar aquesta circumstància durant el primer període i Miki López i Joanet van etzibar dues canonades que haurien pogut ampliar el marge dels amfitrions a l’electrònic, abans del descans.

El CF Solsona es va situar millor sobre el terreny de joc a la represa i va minimitzar la capacitat dels berguedans de generar ocasions de gol. Tot i això, Joanet va sentenciar la victòria del CE Berga (min 56). El destre extrem va rebre un servei en profunditat que li va permetre encarar en solitari Albert Colell i batre’l amb una inapel·lable rematada rasa (3 a 0). La rèplica dels escapulats no va tardar ni 120 segons a produir-se. Una jugada de similars característiques la va aprofitar l’incisiu Hug Plans per reduir l’avantatge local. En l’últim terç de la confrontació, el blanc-i-vermell Iker Urgelés va gaudir de les millors oportunitats, però les seves accions no van fructificar. Els jugadors de Christian Fernández jugaran, dissabte, el darrer partit de preparació a la Seu d’Urgell.